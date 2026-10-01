ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει καθημερινά το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, ως μέσο συγκράτησης των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές βενζίνης, αλλά εκτίμησε μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, αποδίδοντας τις πιέσεις στις τιμές στην ενεργειακή αναστάτωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επεσήμανε ευρύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένων απωλειών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για νέες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Τραμπ, ντίζελ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει καθημερινά το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ.
  • Ο Λευκός Οίκος αναζητά τρόπους να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων, αν και ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης.
  • Οι πιέσεις στην αγορά ντίζελ είναι ευρύτερες λόγω απωλειών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα, με τις ΗΠΑ να αναμένουν ανακοινώσεις για νέες εξαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει καθημερινά το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος αναζητά τρόπους να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα συνέβαλλε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε μέρος των πιέσεων στις τιμές στην ενεργειακή αναστάτωση που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές, επηρεάζοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες.

Ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά ούτε στον πόλεμο με το Ιράν ούτε στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι πιέσεις στην αγορά ντίζελ

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε από την πλευρά του ότι οι πιέσεις στην αγορά είναι ευρύτερες, επισημαίνοντας τις απώλειες εξαγωγών ντίζελ από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα.

«Χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, αν και τις αποκαθιστούμε, και χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από την Κίνα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολλές» διαταραχές στον εφοδιασμό.

Ο Ράιτ πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με νέες εξαγωγές ντίζελ προς τις ΗΠΑ.

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