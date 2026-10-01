ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει καθημερινά το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος αναζητά τρόπους να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα συνέβαλλε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε μέρος των πιέσεων στις τιμές στην ενεργειακή αναστάτωση που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές, επηρεάζοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες.

Ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά ούτε στον πόλεμο με το Ιράν ούτε στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι πιέσεις στην αγορά ντίζελ

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε από την πλευρά του ότι οι πιέσεις στην αγορά είναι ευρύτερες, επισημαίνοντας τις απώλειες εξαγωγών ντίζελ από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα.

«Χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, αν και τις αποκαθιστούμε, και χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από την Κίνα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολλές» διαταραχές στον εφοδιασμό.

Ο Ράιτ πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με νέες εξαγωγές ντίζελ προς τις ΗΠΑ.