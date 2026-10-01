Χέγκσεθ: «Ψαλίδι» 20% στις θέσεις των ανώτατων αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

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Συνολικά κατά 20% μειώθηκαν οι θέσεις στρατηγών, πτεράρχων και ναυάρχων στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντας την περικοπή «αναγκαία εδώ και πολύ καιρό».

Η πρώτη μείωση, κατά 10%, είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025. Μιλώντας σε ανώτατους αξιωματικούς σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι έδωσε ο ίδιος εντολή για μια επιπλέον μείωση 10%, ανεβάζοντας τη συνολική περικοπή στο 20%.

«Υπευθυνότητα» αντί για «εκκαθαρίσεις»

«Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε ο υπουργός, πρώην παρουσιαστής του Fox News, σε ομιλία του, τύπου one-man show, με φόντο πελώρια οθόνη με το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.

Την άνοιξη του 2025, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωνε πως αποφάσισε να μειωθεί κατά 10% ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων και κατά 20% των πιο υψηλόβαθμων από αυτούς εν ενεργεία («τεσσάρων αστέρων»).

Στα τέλη Μαΐου του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετρούσαν 831 στρατηγούς, πτεράρχους και ναυάρχους, σύμφωνα με αριθμούς του Πενταγώνου.

Ωστόσο, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, στις 31 Ιουλίου 2026, είχαν φτάσει τους 851, με άλλα λόγια είχαν αυξηθεί ελαφρώς, παρά τις εξαγγελίες του υπουργού Χέγκσεθ.

Σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές του 2025, ο Ρεπουμπλικάνος και η κυβέρνησή του προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας αλλαγές στα κορυφαία κλιμάκια του αμερικανικού στρατού, που συνήθως μένει ανεπηρέαστος από κομματικές σκοπιμότητες.

Τον Φεβρουάριο, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, Αφροαμερικανός πρώην χειριστής καταδιωκτικού, απομακρύνθηκε από τη θέση του χωρίς να δοθεί εξήγηση. Αντικαταστάθηκε από τον Νταν Κέιν, επίσης πτέραρχο, ενώ, σύμφωνα με το κείμενο, είχαν ήδη αρχίσει οι προετοιμασίες για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τους μήνες που ακολούθησαν, οι διοικητικές αλλαγές συνεχίστηκαν: την πόρτα της εξόδου είδαν οι επικεφαλής του Σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής Ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και πολλοί ακόμη.

Hegseth to announce a 20% cut to generals and admirals https://t.co/gWDt1Gnujw — CBS News (@CBSNews) September 30, 2026

Φέτος, στις αρχές Απριλίου, εν μέσω πολέμου εναντίον του Ιράν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, απομακρύνθηκε από τη θέση του, χωρίς το Πεντάγωνο να εξηγήσει τους λόγους.

«Δεν αλλάζεις κουλτούρα με τους ίδιους ανθρώπους που τη διέθρεψαν», είπε χθες ο Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτός που μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου διατρανώνει πως σκοπός του είναι να ξαναδώσει στον στρατό με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στον κόσμο μορφή «πολεμιστή», όπως αντανακλούν οι εξετάσεις τεστοστερόνης που διέταξε πρόσφατα, και να τον απαλλάξει από κάθε έκφανση αυτού που θεωρεί μαλθακότητα, ιδίως το παραμικρό ίχνος διαφορετικότητας, «woke» ιδεολογίας και ούτω καθεξής.

Έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια στρατιωτική βάση, εκφωνούσε ομιλία με τόνο ανδροκρατικό και πολεμοχαρή, καταφερόμενος εναντίον υπέρβαρων στρατιωτικών και γραφειοκρατών, καθώς και ανώτατων αξιωματικών που, κατά την άποψή του, απλώς περιφέρονταν «στους διαδρόμους του Πενταγώνου».

Σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς

«Αφότου ανέλαβε, ο υπουργός Χέγκσεθ έχει πάρει αναρίθμητες ανεύθυνες, παραταξιακές αποφάσεις που έκαναν κακό στις ένοπλες δυνάμεις μας. Τερμάτισε τις καριέρες δεκάδων από τους πιο άξιους και επιτυχημένους ανώτατους αξιωματικούς μας κι αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί», τόνισε με αγανάκτηση σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του ο Τζακ Ριντ, Δημοκρατικός γερουσιαστής και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Άνω Βουλής των ΗΠΑ.