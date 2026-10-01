Ελ Σαλβαδόρ: Ο Μπουκέλε διεκδικεί νέα θητεία με φόντο την αμφιλεγόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση

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Για τρίτη θητεία στην προεδρία του Ελ Σαλβαδόρ θα διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Ναγίμπ Μπουκέλε, καθώς το εκλογοδικείο της χώρας όρισε τις επόμενες προεδρικές εκλογές για τις 28 Φεβρουαρίου.

Η υποψηφιότητά του κατέστη δυνατή μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2025, με την οποία καταργήθηκε το όριο στις διαδοχικές προεδρικές θητείες.

Ο 45χρονος πρόεδρος βρίσκεται στην εξουσία από το 2019 και, εφόσον επανεκλεγεί, θα μπορούσε να παραμείνει στην προεδρία έως το 2033. Η μεταρρύθμιση αύξησε επίσης τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από πέντε σε έξι χρόνια και κατήργησε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Υψηλή δημοτικότητα και σφοδρή κριτική

Ο Μπουκέλε διατηρεί υψηλή δημοτικότητα, κυρίως λόγω της πολιτικής που ακολούθησε κατά των συμμοριών, η οποία συνοδεύτηκε από μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας. Η πολιτική αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικούς του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε το 2022 και παραμένει σε ισχύ έχει οδηγήσει στη σύλληψη περίπου 93.000 ανθρώπων χωρίς δικαστικά εντάλματα. Ο πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του εκλογοδικείου, Ροξάνα Σοριάνο, διαβεβαίωσε ότι το όργανο «ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη ανεξαρτησία». Η ίδια, ωστόσο, εξελέγη από το Κογκρέσο, όπου το κόμμα του Μπουκέλε διαθέτει συντριπτική πλειοψηφία.

Οι αντίπαλοι και η αμφιλεγόμενη επανεκλογή

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, απέναντι στον Μπουκέλε αναμένεται να βρεθούν η πρώην βουλεύτρια Μαϊτέ Ιραέτα, της δεξιάς ARENA, και ο συνδικαλιστής Ραφαέλ Αγκίρε, του αριστερού FMLN. Τα δύο κόμματα εναλλάσσονταν στην εξουσία επί τρεις δεκαετίες, πριν από την άνοδο του Μπουκέλε.

Η δυνατότητα νέας υποψηφιότητας του προέδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία χαρακτήρισε την κατάργηση του ορίου θητειών «θάνατο της δημοκρατίας».

Αμφισβήτηση είχε προκαλέσει και η επανεκλογή του το 2024, όταν ο Μπουκέλε επικράτησε με περίπου 85% των ψήφων. Οι αντίπαλοί του υποστήριξαν τότε ότι η υποψηφιότητά του ήταν αντισυνταγματική, ωστόσο η νίκη του επικυρώθηκε από το αρμόδιο δικαστικό όργανο.

Με τη νέα συνταγματική αλλαγή, το όριο στις διαδοχικές θητείες καταργήθηκε, ενώ η δεύτερη θητεία του Μπουκέλε συντομεύτηκε κατά δύο χρόνια, ώστε οι επόμενες προεδρικές και τοπικές εκλογές να διεξαχθούν ταυτόχρονα.