Ελβετία: Ιστορική απώλεια πάγου στους παγετώνες – Έχασαν πάνω από 5% του όγκου τους μέσα σε έναν χρόνο

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Μία από τις χειρότερες χρονιές απώλειας πάγου κατέγραψαν οι ελβετικοί παγετώνες, καθώς συρρικνώθηκαν ραγδαία εν μέσω ενός ευρωπαϊκού κύματος καύσωνα-ρεκόρ.

Σύμφωνα με έκθεση του Ελβετικού Δικτύου Παρακολούθησης Παγετώνων (GLAMOS) και της Ελβετικής Επιτροπής Παρατήρησης της Κρυόσφαιρας της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι παγετώνες της Ελβετίας έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκους τους το 2026.

Ραγδαία επιτάχυνση της τήξης

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επιταχυνόμενη υποχώρηση των παγετώνων, καθώς τα ακραία έτη τήξης γίνονται πλέον συνήθη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, οι ελβετικοί παγετώνες έχουν χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο του πάγου τους, σύμφωνα με την έκθεση, απειλώντας τη μελλοντική επάρκεια υδάτινων πόρων και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγωμένων εκτάσεων της Ευρώπης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και εγείρει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετώνων της Ευρώπης.

«Βρισκόμαστε πλέον σε έναν νέο κόσμο, σε ένα μέλλον όπου οι παγετώνες απλώς λιώνουν», δήλωσε ο διευθυντής του GLAMOS, Ματίας Χους.

Σύμφωνα με τον Χους, ο συνδυασμός ενός χειμώνα με ανεπαρκείς χιονοπτώσεις και θερμοκρασιών-ρεκόρ το καλοκαίρι προκάλεσε «τεράστια» απώλεια πάγου. «Αυτό είναι πραγματικά μια ανησυχητική κατάσταση», ανέφερε.

Ωστόσο, ο ρυθμός απώλειας δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα επίπεδα-ρεκόρ του 2022, όταν σκόνη από τη Βόρεια Αφρική είχε επικαθίσει στο χιόνι και είχε επιταχύνει την τήξη.

Ιστορικές απώλειες στους μεγαλύτερους παγετώνες

Ο παγετώνας Άλετς, ο μεγαλύτερος της Ελβετίας, κατέγραψε φέτος τη μεγαλύτερη απώλεια πάγου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ ο παγετώνας Τσανφλερόν έχασε περισσότερα από τέσσερα μέτρα από το μέσο πάχος του.

Ο Χους σημείωσε ότι μια τέτοια απώλεια θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια.

Μειώνεται η συμβολή τους στα αποθέματα νερού

Συνολικά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού μόνο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από τέσσερις φορές την ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού των ελβετικών νοικοκυριών.

Η τήξη των παγετώνων έχει, προς το παρόν, μία θετική επίδραση, καθώς συμβάλλει στον περιορισμό των ελλείψεων νερού κατά τους θερινούς μήνες. Όσο όμως οι παγετώνες συρρικνώνονται, η συμβολή τους στην κάλυψη των αναγκών σε νερό μειώνεται.