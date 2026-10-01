Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία – «Αποφεύγετε τις μετακινήσεις»

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες στο Ρέθυμνο, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά σε όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.