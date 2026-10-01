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Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων – Τι ισχύει για τον Πειραιά

Λόγω ισχυρών ανέμων, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου, με τα προγραμματισμένα δρομολόγια να παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι περίπου το μεσημέρι. Στον Πειραιά, δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, αλλά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό, ενώ τα συμβατικά πλοία, αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, πριν από την αναχώρησή τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το απαγορευτικό να αναμένεται έως περίπου τις 11:00 με 12:00, το μεσημέρι.
  • Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια, προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
  • Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς νεότερη ενημέρωση, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε και θα αποσαφηνιστεί η κατάσταση για τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά.

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