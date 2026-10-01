Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων – Τι ισχύει για τον Πειραιά

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Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε και θα αποσαφηνιστεί η κατάσταση για τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά.