Αναστάσης Ροϊλός: Το να κάνει κάποιος παιδί είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση

Ο Αναστάσης Ροϊλός μιλά για τον δεύτερο κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», τη σχέση του με την κωμωδία, την πατρότητα και για την ανάγκη να πάρει φέτος μια ανάσα από το θέατρο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι ένας ολοκληρωμένος και πολυσχιδής ηθοποιός, με την ικανότητα να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Και μπορεί να γνωρίσαμε τον Αναστάση Ροϊλό από δραματικούς ρόλους, όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχει μεγάλη επιτυχία και στην κωμωδία με τη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στη Realnews για τη συνέχεια της σειράς, την εξέλιξη του ήρωά του και τα μηνύματα που περνά στο κοινό. Η επιστροφή στα γυρίσματα, άλλωστε, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσαρμογή, καθώς η δουλειά συνεχίστηκε σχεδόν αδιάκοπα και μέσα στο καλοκαίρι. «Δεν είναι ότι κάτσαμε και πολύ για να μας λείψει η επαφή με τον τηλεοπτικό μου γιο. Είχαμε γυρίσματα και μέσα στο καλοκαίρι. Οι απαιτήσεις της σειράς είναι τέτοιες που δεν μπορείς να σταματήσεις λεπτό».

Αν στην πρώτη σεζόν ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος αριβίστας και εργασιομανής, στη δεύτερη σεζόν η σχέση του με τον γιο του περνά σε μια διαφορετική φάση. Ο Αν. Ροϊλός περιγράφει τη μεταμόρφωση του ήρωά του από «μπαμπα-φεύγα» σε «μπαμπα-τρέχα» και προϊδεάζει για τις ανατροπές που θα ακολουθήσουν.

«Κανονικά ο χαρακτήρας που υποδύομαι, ο Δημήτρης, στην πρώτη σεζόν της σειράς ήταν ο “μπαμπα-φεύγας”. Στη δεύτερη σεζόν θα τον δούμε να γίνεται “μπαμπα-τρέχας”, ένας μπαμπάς με ευαισθησίες και αγάπη για τον γιο του. Αισθάνομαι, μας το επιτρέπει η συνθήκη της κομεντί, πως ό,τι κι αν συμβαίνει στην πραγματικότητα, ποτέ δεν διακυβεύεται κάτι πολύ σοβαρό. Οπότε, ό,τι περιπέτειες και να είναι, στην πραγματικότητα θα περάσουμε όλοι καλά. Ο Γιώργος Φειδάς έχει κάνει μια μεγάλη ανατροπή και έχει φέρει λίγο τα πάνω κάτω, ειδικά στα πρώτα επεισόδια. Θα πρέπει να δούμε πώς οι τρεις ήρωές μας θα ξαναβρούν το νήμα και πώς θα επιστρέψουν σε μια “κανονικότητα”. Γιατί κανονικότητα, σε αυτή τη σειρά, δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ».

Και αν η κωμωδία είναι το όχημα της σειράς, αυτό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ηθοποιό είναι η σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό της. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» δεν απευθύνεται μόνο στους φανατικούς της τηλεόρασης, αλλά έχει καταφέρει να φέρει μπροστά στη μικρή οθόνη οικογένειες που επιλέγουν να το παρακολουθούν μαζί.

«Εχω ακούσει άνδρες να μου λένε ότι δεν βλέπουν τηλεόραση, αλλά, επειδή τα παιδιά τους παρακολουθούν τη σειρά, κάθισαν μαζί τους και τελικά πέρασαν πολύ ωραία. Αυτό ήταν και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της σειράς: να μπορούν οι γονείς να τη βλέπουν μαζί με τα παιδιά τους. Χαίρομαι όταν μαθαίνω ότι την παρακολουθούν ακόμη και πολύ μικρά παιδιά, γιατί περνάει κάποια όμορφα μηνύματα, χωρίς να γίνεται διδακτική. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι η σειρά σού δίνει μια διέξοδο προς το χιούμορ και ότι οι χαρακτήρες πάντα ψάχνουν το χιούμορ. Αυτό θέλουμε να δώσουμε και στον θεατή. Δεν βλέπεις απλώς σκετσάκια για να γελάσεις, βλέπεις ίσως τρόπους για να μπορείς να σηκώσεις λίγο πιο ψηλά την καθημερινότητά σου».

Μέσα από τη σειρά, η παιδικότητα και η σχέση πατέρα και γιου βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο. Είναι, λοιπόν, εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν η καθημερινή επαφή του με τα παιδιά και η υποκριτική εμπειρία της πατρότητας τον έχουν κάνει να δει διαφορετικά το ενδεχόμενο να αποκτήσει ο ίδιος παιδί.

«Το σενάριο παίρνει ως όχημα την παιδικότητα και μας βοηθά να δούμε τα πράγματα λίγο πιο χαρούμενα. Το να δουλεύεις με παιδιά σού επιτρέπει να βιώνεις ένα πολύ όμορφο κομμάτι της πατρότητας, χωρίς όμως να έχεις τις πραγματικές ευθύνες. Θα ήταν πολύ αφελές να πω “τι ωραία που περνάω με τον Ιάσονα, άρα ας κάνω κι εγώ ένα παιδί”. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ξυπνήσει το παιδί, θα το πάει στον γιατρό ή θα αντιμετωπίσει όλα όσα συνοδεύουν την καθημερινότητα ενός γονιού. Και πραγματικά βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να κάνουν ή να μην κάνουν παιδιά. Το να κάνει κανείς παιδί είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση».

Η φετινή σεζόν, πάντως, θα είναι διαφορετική και σε προσωπικό επίπεδο. Επειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο γυρίσματα για τη σειρά, αλλά και από την επιτυχημένη περιοδεία με τους «Πέρσες», όπου υποδύθηκε τον Ξέρξη σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, ο Αν. Ροϊλός αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη το θέατρο. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίρνουμε και απόσταση από τα πράγματα. Αισθάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα πήγαινα από το ένα στο άλλο και κάπως είναι μια ευκαιρία φέτος να ξεκουραστώ και να ζήσω κιόλας. Δεν θα κάνω θέατρο φέτος, θα υπάρξει μια ανάσα».