Μόνικα Μπελούτσι: «Το να μεγαλώνεις είναι ένα υπέροχο δώρο» – Η εξομολόγηση στα 62 της χρόνια

Για τη σχέση της με τον χρόνο, τη γήρανση και την ομορφιά μίλησε η Μόνικα Μπελούτσι σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar España, υπογραμμίζοντας πως αντιμετωπίζει την ηλικία ως προνόμιο και όχι ως βάρος.

«Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμη ζωντανός και να έχεις μέλλον», ανέφερε η 62χρονη ηθοποιός, προσθέτοντας πως η ωριμότητα προσφέρει μια διαφορετική οπτική απέναντι στη ζωή.

Η ίδια εξήγησε ότι η εμπειρία της με τα χρόνια τη βοήθησε και στον κινηματογράφο. Με αφορμή τον ρόλο της στη νέα ταινία «The Birthday Party», σημείωσε πως έναν τόσο απαιτητικό χαρακτήρα δεν θα μπορούσε να τον αποδώσει με τον ίδιο τρόπο στα 30 ή στα 40 της.

«Για να δώσεις ουσία, βάρος και αλήθεια σε έναν χαρακτήρα με τόσο εσωτερική αναστάτωση, πρέπει να έχεις ζήσει. Πρέπει να έχεις συγκεντρώσει πληγές και εμπειρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την Μπελούτσι, άλλωστε, η πραγματική ομορφιά δεν βρίσκεται πλέον στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά «στο να έχεις μια πλούσια εσωτερική ζωή»: ανθρώπους που αγαπάς, πάθος, οικογένεια, φίλους και στιγμές που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όσο περνούν τα χρόνια.

Όπως σημείωσε, η ωριμότητα σε κάνει να εκτιμάς ακόμη και τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας. «Ξυπνάς το πρωί και το ότι έχεις την υγεία σου ή απολαμβάνεις το άρωμα του καφέ γίνεται λόγος για να είσαι ευγνώμων. Αυτό όμως είναι κάτι που καταλαβαίνεις μόνο με τον χρόνο».