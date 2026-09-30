Αιμίλιος Χειλάκης: «Κρατάω ακόμα σχέση με έναν σημαντικό έρωτα της ζωής μου, τότε οι σχέσεις δεν ήταν θέμα σεξουαλικότητας»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για το κίνημα #MeToo στον χώρο του θεάτρου, τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον έρωτα, τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, αλλά και τα πάθη που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Καλεσμένος των Rainbow Mermaids, ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρωτόδικη καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για απόπειρες βιασμού και εξέφρασε την άποψή του για την απόφαση του Mega να διακόψει την προβολή σειρών στις οποίες συμμετείχε.

«Δεν “ξεπλένεις” άμα παρακολουθείς τη δουλειά του. Έκαναν το λάθος που έκοψαν από το Mega τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη. Αν ο Πέτρος αποδειχτεί ότι είναι βιαστής, τελειώνει η ιστορία, αυτός καταδικάζεται. Δεν μπορούν να καταδικαστούν μαζί του και άλλοι 30 ηθοποιοί που παίζουν στο σίριαλ και ξαφνικά δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος τα δικαιώματά του», ανέφερε.

Οι αναφορές στον έρωτα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για τον ρόλο που είχε ο έρωτας στη ζωή του και θυμήθηκε μία γυναίκα με την οποία διατηρεί επικοινωνία από τα μαθητικά του χρόνια.

«Ο έρωτας έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα. Υπάρχει μία κοπέλα με την οποία μιλάμε ακόμα. Πρόσφατα βγήκαμε και οικογενειακά. Έφαγα τέσσερις χυλόπιτες από αυτή. Σε κάθε πάρτι που γινόταν στο σχολείο πήγαινα και της την έπεφτα και αυτή δεν ήθελε. Δεν το έβαζα κάτω. Ηττήθηκα, δεν την κέρδισα, μετά άλλαξε και σχολείο.

Βεβαίως, κρατάω σχέση με έναν σημαντικό έρωτα. Τότε οι σχέσεις δεν ήταν θέμα σεξουαλικότητας. Δύο νέα παιδιά αφέθηκαν το ένα στο άλλο. Τη γλύκα θυμάσαι και όχι την επικοινωνία του σώματος», είπε.

Η κρίση στη σχέση με την Αθηνά Μαξίμου

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου και αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε περάσει περίοδο κρίσης. Όπως εξήγησε, οι δυο τους συζήτησαν για τις αλλαγές που είχαν μεσολαβήσει από την αρχή της σχέσης τους και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί.

«Το έχουμε πει με την Αθηνά, κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο κρίσης. Κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε ότι γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια και δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με τότε. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε φτάσει να είμαστε, συμφωνήσαμε ότι ενδιαφέρει ο ένας τον άλλον και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε».

Πώς σταμάτησε τον τζόγο και το κάπνισμα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε, τέλος, για τη σχέση του με τα πάθη του, εξηγώντας πώς απομακρύνθηκε από τον τζόγο και το κάπνισμα. Όπως ανέφερε, συνέδεσε τη διακοπή του τζόγου με τον έρωτά του για την Αθηνά Μαξίμου, ενώ το κάπνισμα το σταμάτησε όταν διαπίστωσε ότι επηρέαζε τις σωματικές απαιτήσεις της δουλειάς του.

«Είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση με τα πάθη μου. Έχει να κάνει με το πώς τα μετουσιώνεις. Υπάρχουν αδρεναλινικά και συναισθηματικά πάθη. Τα θέλουμε και τα δύο. Εγώ κατάφερα και έκοψα το πάθος μου με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά, γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο ισχυρό το συναισθηματικό μου πάθος, που εκμηδενίστηκε ξαφνικά μια ημέρα. Το τσιγάρο το έκοψα όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχα σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει. Το έκοψα και άρχισε μια αθλητικότητα στο σώμα μου».