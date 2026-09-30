Νορβηγία: Θρίλερ με έξι δύτες στο Νάρβικ – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ένας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο

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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε στο Νάρβικ της Νορβηγίας, μετά από σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια κατάδυσης, στο οποίο ενεπλάκησαν έξι άνθρωποι. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τρία ελικόπτερα και σωστικά συνεργεία, ενώ ένας από τους δύτες μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Τρόμσο για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι και οι έξι δύτες έχουν εντοπιστεί, ωστόσο η κατάσταση της υγείας δύο εξ αυτών παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ο επιθεωρητής επιχειρήσεων του Κέντρου Συντονισμού Διασώσεων της Βόρειας Νορβηγίας, Ρούνε Ντάνιελσεν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν για το περιστατικό στις 12:37 το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9).

Δύο δύτες χρειάστηκαν άμεση ιατρική βοήθεια

Όπως εξήγησε ο Ντάνιελσεν, δύο από τους έξι δύτες εντοπίστηκαν σχετικά γρήγορα, αλλά χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στο σημείο.

«Οι δύο εντοπίστηκαν γρήγορα. Χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη επί τόπου και η κατάστασή τους παραμένει αδιευκρίνιστη. Γνωρίζουμε ότι ο ένας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης στο Τρόμσο», ανέφερε.

Λίγο πριν από τις 14:00, οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι εντοπίστηκαν και οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες.

«Οι τελευταίοι τέσσερις ανέβηκαν στην επιφάνεια με δικές τους δυνάμεις και φαίνεται ότι είναι καλά», πρόσθεσε.

Πληροφορίες ότι έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Αρχικά, το κέντρο έκτακτης ανάγκης της περιοχής Νόρντλαντ είχε αναφέρει ότι στους δύο πρώτους δύτες παρασχέθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ωστόσο, το Κέντρο Συντονισμού Διασώσεων διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Ο επικεφαλής βάρδιας του κέντρου έκτακτης ανάγκης, Αλφ Σόρχαϊμ, δήλωσε στο νορβηγικό δίκτυο NRK ότι τα εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονταν μαζί σε σκάφος πριν από το ατύχημα.

Το TV 2 επικοινώνησε με τοπική εταιρεία, η οποία επιβεβαίωσε ότι είχε οργανώσει την καταδυτική εξόρμηση.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητα των δυτών.

Τρία ελικόπτερα και τοπικά σκάφη στην επιχείρηση διάσωσης

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην κινητοποίηση εκτεταμένων δυνάμεων διάσωσης.

Στην περιοχή στάλθηκαν ελικόπτερα διάσωσης από το Μπόντο και το Τρόμσο, καθώς και ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδών από το Χάρσταντ. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν τοπικά σκάφη.

Ο Ντάνιελσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό και σύνθετο», εξηγώντας ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού δυτών παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό και περίπλοκο περιστατικό όταν εμπλέκονται δύτες, ιδιαίτερα όταν ο αριθμός τους είναι τόσο μεγάλος. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο κινητοποιήσαμε τόσο σημαντικές δυνάμεις», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, η αναζήτηση αγνοούμενων δυτών σε ανοιχτά νερά απαιτεί εξειδικευμένα μέσα και προσωπικό, καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το Νάρβικ προσελκύει δύτες λόγω ναυαγίων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η δημοτική αρχή του Νάρβικ, η οποία ενεργοποίησε τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους εμπλεκόμενους και τις οικογένειές τους.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας του δήμου, Κέτιλ Μόε, δήλωσε ότι ενισχύθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας, χωρίς ωστόσο να κριθεί αναγκαία η πλήρης ενεργοποίηση του δημοτικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δύτες ήταν κάτοικοι της περιοχής ή επισκέπτες.

Σημείωσε, πάντως, ότι η λιμενική περιοχή του Νάρβικ αποτελεί γνωστό καταδυτικό προορισμό, ο οποίος προσελκύει και τουρίστες, χάρη στα πολυάριθμα ναυάγια πλοίων από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκονται στον βυθό της.