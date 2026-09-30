Σαουδική Αραβία: Απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να παραλάβουν επιβάτες της Flydubai

Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Flydubai, που έκανε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο σουνιτικό βασίλειο, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές ασφαλείας.

Το αίτημα κατατέθηκε για να επιτραπεί η αποστολή ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών με σκοπό την παραλαβή Ισραηλινών από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές.

Το κυβερνητικό γραφείο ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προετοιμαζόταν να στείλει αεροσκάφη τύπου Super Hercules για να παραλάβει τους Ισραηλινούς επιβάτες, τόνισε μία από τις πηγές.

Οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αεροσκάφος της Flydubai, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία που προσγειώθηκε το αεροσκάφος ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες της πτήσης της Flydubai αναχώρησαν με άλλη πτήση για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, το Τελ Αβίβ.

Ο συγκυβερνήτης μιας πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, αλλά οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, ενώ άλλοι πιλότοι προσγείωσαν το αεροπλάνο με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκανε λόγο «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου οφειλόταν στις ενέργειες ενός «τρομοκράτη» που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους Ισραηλινούς επιβαίνοντες

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων, ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καυγά που συνέβη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης. «Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».