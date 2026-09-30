Ερέτρια: Διασωληνωμένος 35χρονος έπειτα από τροχαίο – Το τζιπ «καρφώθηκε» σε δέντρο

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ένας 35χρονος οδηγός, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή (27/9), σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τζιπ που οδηγούσε ο 35χρονος εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο οδηγός φέρεται να κατευθυνόταν σε προγραμματισμένο ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες τζιπ. Όταν δεν εμφανίστηκε στο σημείο συνάντησης, οι υπόλοιποι άρχισαν να τον αναζητούν. Αφού τον εντόπισαν, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στην περιοχή έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά τον 35χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.