Ερέτρια: Διασωληνωμένος 35χρονος έπειτα από τροχαίο – Το τζιπ «καρφώθηκε» σε δέντρο

Ένας 35χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν το τζιπ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

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Jeep - Τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 35χρονος οδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Ερέτριας.
  • Το τζιπ του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ οι φίλοι του τον αναζήτησαν όταν δεν εμφανίστηκε σε ραντεβού.
  • Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, όπου παραμένει διασωληνωμένος με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ένας 35χρονος οδηγός, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή (27/9), σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τζιπ που οδηγούσε ο 35χρονος εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο οδηγός φέρεται να κατευθυνόταν σε προγραμματισμένο ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες τζιπ. Όταν δεν εμφανίστηκε στο σημείο συνάντησης, οι υπόλοιποι άρχισαν να τον αναζητούν. Αφού τον εντόπισαν, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στην περιοχή έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά τον 35χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

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