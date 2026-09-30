Θάνατος Μαζωνάκη: Η έκθεση της ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι ο απινιδωτής του ιατρείου δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ – Η μπαταρία ήταν ανενεργή

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Νέα στοιχεία για τον απινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου περιλαμβάνονται στην έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστή στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ολοκλήρωσε την εξέταση του μηχανήματος και η σχετική έκθεση παραδόθηκε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Από την εξέταση προέκυψε ότι η μπαταρία του απινιδωτή ήταν ανενεργή, γεγονός που, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία, παρότι είχε αγοραστεί περίπου τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι ο απινιδωτής δεν διέθετε κάρτα καταγραφής δεδομένων, την οποία θα έπρεπε να είχαν προμηθευτεί οι γιατροί.

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού χαρακτηρίζουν «τελείως άδικη» τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή κράτησή του.

Όπως αναφέρουν, «απ’ όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο».

Οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει την υπεράσπιση του ζεύγους των γιατρών έχουν γνωστοποιήσει, με γραπτή δήλωσή τους, ότι παραιτούνται από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και πλέον εκπροσωπούν αποκλειστικά τον έτερο κατηγορούμενο γιατρό.

«Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Το αίτημα αφορά συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των δύο γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί ένας σκληρός δίσκος και ένα USB stick, τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αφορά το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα, από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από τις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να εξεταστούν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νέες μαρτυρίες ή ακόμη και στην εμπλοκή νέων προσώπων στην υπόθεση.

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«Η γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά» η κατάθεση νοσηλεύτριας

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη κατέθεσε 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για περίπου ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, μπήκε δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να βοηθήσει τη γιατρό σε διαδικαστικά ζητήματα.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να ανέφερε ότι αρχικά είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη καλά και λειτουργικό. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η εικόνα του φέρεται να άλλαξε.

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την κατάθεση, επικράτησε πανικός. Η γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τον σύζυγό της λέγοντας ότι «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά».

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι μετά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, κανείς από το ιατρείο δεν τον ακολούθησε.