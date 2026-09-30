Παπανδρέου: Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει να αφορούν μόνο το ποιος θα κυβερνήσει αλλά και πώς θέλουμε να κυβερνάται η Ελλάδα

«Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει να αφορούν μόνο το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να αφορούν κάτι βαθύτερο: Πώς θέλουμε να κυβερνάται η Ελλάδα. Πώς ασκείται η εξουσία. Πώς ελέγχεται. Πώς εγγυόμαστε τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου. Αρχές που, ναι, έρχονται από τους αρχαίους Έλληνες και φτάνουν μέχρι εμάς σήμερα. Γιατί, τελικά, αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η εμπιστοσύνη των πολιτών μας στη δημοκρατία».

Με αυτή τη φράση ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε, στην επικείμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας, στην παρέμβασή του στην Επιτροπή PACE, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπήσυζητείται Έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης .

Ο κ. Παπανδρέου επικαλούμενος τη χαρά από τη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο, για πρώτη φορά στην ιστορία, είπε πώς δεν είναι μπορεί να είναι ο ίδιο χαρούμενος και για την κατάσταση της χώρας μας.

«Ναι, εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή δημοκρατία. Ελεύθερες εκλογές. Ειρηνικές εναλλαγές κυβερνήσεων. Και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός λαός έκανε τεράστιες θυσίες για να σταθεί ξανά η χώρα μας στα πόδια της. Όμως εκείνη η κρίση μάς δίδαξε κάτι βαθύτερο: δεν ήταν μόνο μια οικονομική κρίση. Ήταν και μια κρίση διακυβέρνησης — μια κρίση που ανέδειξε την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης. Γιατί δημοκρατία δεν είναι μόνο ποιος κερδίζει την εξουσία. Δημοκρατία είναι πώς ασκείς την εξουσία», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι το ουσιαστικό μήνυμα αυτής της ΄Έκθεσης για την Ελλάδα είναι πώς αναδεικνύει κατάχρηση της εξουσίας.

«Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο διαφορετικές υποθέσεις, ένα θεμελιώδες ερώτημα: Όταν μια έρευνα φτάνει μέχρι τους υπουργούς, φτάνει μέχρι εκεί και η λογοδοσία; Η ίδια η έκθεση μιλά για μια “αίσθηση ατιμωρησίας που βασίζεται στην πολιτική εξουσία”» συμπλήρωσε.

Έκανε αναφορά στις Ανεξάρτητες Αρχές όπου επισήμανε πως η ανεξαρτησία τους δεν κρίνεται στα χαρτιά αλλά όταν οι αρχές αυτές καλούνται να ελέγξουν την ίδια την εξουσία μνημονεύοντας την υπόθεση του Predator.

«Τα θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν: Ποιος το απέκτησε; Ποιος το χρησιμοποίησε; Ποιος γνώριζε; Ποιος λογοδοτεί; Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Κι όμως, αυτή η έκθεση εκφράζει ανησυχίες για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και για την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων. Και θα προσέθετα και κάτι ακόμη: δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες συμβάσεις έχουν ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό. Και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας. Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν με διαφορετικές υποθέσεις. Δεν είναι. Αναδεικνύουν την ίδια θεσμική αδυναμία: όταν ο έλεγχος φτάνει σε εκείνους που ασκούν την εξουσία, το σύστημα μπλοκάρει. Γι’ αυτό αυτή η έκθεση πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης», σημείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Επίσης ο πρώην πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Petra Bayr, και στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες θεσμικές επαφές της κ. Bayr στην Ουάσιγκτον, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για έναν πιο σταθερό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της PACE και του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Για το θέμα αυτό ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζει σχετική έκθεση ενίσχυσης των σχέσεων των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ