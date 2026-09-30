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Καβάλα: Σπαραγμός στην κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του έπειτα από τραυματισμό σε αγώνα – Οι συμμαθητές του κράτησαν το φέρετρο

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Κηδεία 16χρονου ποδοσφαιριστή στην Καβάλα
ΦΩΤΟ: Kavalanews/Λάσκαρης Τσούτσας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης έγινε στην Καβάλα η κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος πέθανε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα στη Θάσο. Οι συμμαθητές του κράτησαν το λευκό φέρετρο, σε μια σπαρακτική στιγμή.
  • Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο 16χρονος προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου και έχασε τις αισθήσεις του.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Γκιάνα Ασλάν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

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Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (30/9), στην Καβάλα, η κηδεία του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος πέθανε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο.

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Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στα Δημοτικά Κοιμητήρια Καβάλας, όπου συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες και άνθρωποι του αθλητισμού συγκεντρώθηκαν για να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του.

Δείτε το βίντεο:

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Σύμφωνα με το kavalanews.gr, σπαρακτική ήταν η στιγμή που οι συμμαθητές του εκλιπόντος κράτησαν το λευκό φέρετρο για να μεταφέρουν τον 16χρονο στην τελευταία του κατοικία.

Κηδεία 16χρονου ποδοσφαιριστή στην Καβάλα
ΦΩΤΟ: Kavalanews/Λάσκαρης Τσούτσας

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στο παιχνίδι του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας.

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Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, σε διεκδίκηση της μπάλας, ο 16χρονος προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο γιατρός του αγώνα του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Γκιάνα Ασλάν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η τραγική απώλεια επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγώνες στους οποίους συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.

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