Θάσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής – Αναστέλλουν τους αγώνες όλες οι ομάδες

Μάχη για τη ζωή του δίνει στο Νοσοκομείο Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του «Βύρωνα», που φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, ενώ σοκαρισμένοι από το περιστατικό είναι η διοίκηση της ομάδας και όλα τα σωματεία του Νομού, αναστέλλοντας όλες της δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του 16χρονου, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματίων Καβάλας, όταν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου άουτ, ο 16χρονος πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας τον νεαρό αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καβάλας.