Θάσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής – Αναστέλλουν τους αγώνες όλες οι ομάδες

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Νομού Καβάλας να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.

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Νοσοκομείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη για τη ζωή του δίνει στο Νοσοκομείο Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του «Βύρωνα», που φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Οι επόμενες ώρες κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.
  • Σοκαρισμένοι από το περιστατικό είναι η διοίκηση της ομάδας και όλα τα σωματεία του Νομού, αναστέλλοντας όλες της δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο 16χρονος πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη για τη ζωή του δίνει στο Νοσοκομείο Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του «Βύρωνα», που φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, ενώ σοκαρισμένοι από το περιστατικό είναι η διοίκηση της ομάδας και όλα τα σωματεία του Νομού, αναστέλλοντας όλες της δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.

Θάσος: Σοβαρό ατύχημα για 16χρονο ποδοσφαιριστή – Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ,  οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του 16χρονου, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

 

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματίων Καβάλας, όταν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου άουτ, ο 16χρονος πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας τον νεαρό αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καβάλας.

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