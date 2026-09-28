Μετ’ εμποδίων η Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά – Πόσα προϊόντα θα μείνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως το τέλος του χρόνου

Η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω της ενεργειακής κρίσης, με τη λίστα των προϊόντων να αναμένεται σημαντικά μειωμένη για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, αναμένονται αυξήσεις τιμών στα γαλακτοκομικά, κυρίως στη φέτα, εξαιτίας της έλλειψης γάλακτος και του αυξημένου λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

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Οικονομία

σούπερ μάρκετ
Πηγή ΦΩΤΟ www.freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ενεργειακή κρίση «τορπιλίζει» την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1.740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια.
  • Από τις αμέσως επόμενες ημέρες, ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα. Η τιμή της φέτας αναμένεται να αυξηθεί ακόμη και έως 2 ευρώ τους επόμενους δύο μήνες.
  • Υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο μπαράζ ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο. Αυτό οφείλεται στην εκτίναξη του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων από την αύξηση σε καύσιμα και φυσικό αέριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ενεργειακή κρίση «τορπιλίζει» την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1.740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Την ίδια στιγμή από τις αμέσως επόμενες ημέρες, ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή της φέτας θα αυξηθεί ακόμη και έως 2 ευρώ τους επόμενους δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από συγκεκριμένες εταιρείες και όχι από το σύνολο του κλάδου κυρίως εξαιτίας της έλλειψης γάλακτος και δευτερευόντως λόγω της ενεργειακής κρίσης, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Παράλληλα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο μπαράζ ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτίναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από την μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο.

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