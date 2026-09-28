«H Ελλάδα έχει ζήσει στο παρελθόν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Οι λιμενικοί μας είναι επαγγελματίες, έχουν κανόνες εμπλοκής και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον», τονίζει, στη συνέντευξή του στη Realnews, ο Βασίλης Κικίλιας.