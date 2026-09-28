Realnews, ο Βασίλης Κικίλιας. «H Ελλάδα έχει ζήσει στο παρελθόν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Οι λιμενικοί μας είναι επαγγελματίες, έχουν κανόνες εμπλοκής και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον», τονίζει, στη συνέντευξή του στη

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εξαρτάται «από τη σχέση μας με τους πολίτες και το πώς απαντούμε στα προβλήματα και στις ανησυχίες τους».

Κύριε υπουργέ, θα ξεκινήσω από την ενέργεια. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για λανθασμένες επιλογές και ότι κινείστε κατόπιν εορτής, όταν ο λογαριασμός φτάνει στην πόρτα του πολίτη… Στο λιμάνι του Πειραιά ο Βασίλης Κικίλιας: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Ακούμε τους λιμενικούς μας»

Η κοινωνία και ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας δοκιμάζονται σε μια εποχή πληθωριστικών πιέσεων, ακριβής ενέργειας και τιμών των τροφίμων. Τις δυσκολίες αυτές βιώνει δυστυχώς όλος ο πλανήτης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, των διεθνών αναταράξεων. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να στηρίξουν τους Ελληνας σε κάθε κρίση με στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις.

Καθώς θα μπαίνουμε σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, θα μελετούμε τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα αλλάζουν, στηρίζοντας τον κόσμο. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία δικαιώνεται πλήρως η στάση του υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης στο θέμα των ναυτιλιακών καυσίμων, που απέτρεψε δισεκατομμύρια φόρους από το 2027 έως το 2035, το κόστος των οποίων θα μετακυλιόταν στην πραγματική οικονομία. Αποτρέψαμε, δηλαδή, κάποιοι να «φορτώσουν» στους πολίτες και άλλο πληθωρισμό και ενεργειακή ακρίβεια.

Ακρίβεια στα ράφια, στις αντλίες, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα το ενδεχόμενο της αποσυμπίεσης, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανησυχείτε ότι η κυβέρνηση θα… πληρώσει στην κάλπη αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ;

Μέχρι σήμερα αντιμετωπίσαμε επιτυχημένα πρωτόγνωρες κρίσεις τεραστίων διαστάσεων, όπως η πανδημία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, τους οποίους προστατέψαμε οργανωμένα, με επαγγελματισμό και σχέδιο. Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι η ακρίβεια στην καθημερινότητα του πολίτη, της κάθε οικογένειας. Θα αξιοποιηθούν όλες οι δημοσιονομικές δυνατότητες και θα ληφθούν όλα τα ανάλογα μέτρα για να στηρίξουμε την οικογένεια για όσο διαρκέσει και αυτή η κρίση. Οι Έλληνες καταλαβαίνουν τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται και θα το αναγνωρίσουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.

Η κριτική και οι προτάσεις των «λεφτόδεντρων» του ΠΑΣΟΚ και των ψεύτικων υποσχέσεων της ΕΛ.Α.Σ του κ. Τσίπρα δεν αποδίδουν πολιτικά. Η πολιτική, έπειτα από 52 χρόνια σύγχρονης μεταπολίτευσης, δεν κρίνεται με λόγια, αλλά με έργα. Το ότι καταφέραμε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι υπουργός Ναυτιλίας να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να στηρίξουμε έτσι τις πλατιές λαϊκές μάζες είναι η πιο τρανή απόδειξη των αποτελεσμάτων των πολιτικών μας.

Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει, στην έκταση που ενδεχομένως θα επιθυμούσε η κυβερνητική παράταξη, την εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία απέχει ακόμη πολύ από το όριο της αυτοδυναμίας.

Η παράταξή μας είναι πρώτη, έχει διαφορά από τους υπόλοιπους, θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Με συγχωρείτε, όμως… Ο πρωθυπουργός δεν έκανε τις θεσμικές παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ για να αλλάξει η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Τις έκανε ώστε σταδιακά να επιστρέψει το όφελος της ανάπτυξης στην κοινωνία. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας σε καθημερινό επίπεδο, προκειμένου με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε το όφελος να φτάσει στους πολίτες. Απαιτούνται ακόμα πολύ σκληρή δουλειά, πολλή προσπάθεια, καθημερινή μάχη, λιγότερα λόγια και ενσυναίσθηση ως προς τις ανάγκες των συνανθρώπων μας.

Ποια διλήμματα θα θέσετε στους πολίτες στον δρόμο προς την εθνική κάλπη;

Δεν πιστεύω στα πολιτικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εκφράσει έμπρακτα τον κοινωνικό και πατριωτικό χαρακτήρα της. Σταθερότητα, ασφάλεια, αξιοπρεπής εργασία, ευκαιρίες για όλους, ρεαλιστικές δεσμεύσεις, διόρθωση των λαθών μας και ένα σχέδιο για το μέλλον που να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η πατρίδα, η Ελλάδα, πάνω από την παράταξη και το κόμμα. Το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Ξέρετε, εδώ στο υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και σε προηγούμενα πόστα που ήμουν, έχουμε και έχω το εθνόσημο στην καρδιά μας.

Πόσο σημαντικός αντίπαλος θεωρείτε ότι θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς;

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξής μας. Τιμώ και σέβομαι την προσφορά του, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, άρα δεν προεξοφλώ τις αποφάσεις του. Εχω επανειλημμένως εξηγήσει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα της άνοιξης του 2027 εξαρτάται από την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, από τη σχέση μας με τους πολίτες, τη σκληρή δουλειά και το πώς απαντούμε στα προβλήματα και στις ανησυχίες τους για το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους και το μέλλον της πατρίδας. Αρα, είναι στα δικά μας χέρια η διαμόρφωση των πολιτικών συνθηκών, η ταύτισή μας με τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τους πολλούς. 52 χρόνια μετά, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό που έλεγε η ιδρυτική μας διακήρυξη: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της».

Πώς κύλησε η θερινή σεζόν για την ακτοπλοΐα; Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τι σημαίνει πρακτικά για την πραγματική οικονομία και ποιες ήταν οι κινήσεις σας στο μέτωπο της ασφάλειας;

Φέτος το καλοκαίρι είχαμε μεγάλη κίνηση στα λιμάνια μας, με τη θερινή σεζόν για την ακτοπλοΐα να κλείνει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νησιωτικών μας προορισμών και την αντοχή του ακτοπλοϊκού δικτύου. Ειδικότερα, στα λιμάνια της Αττικής καταγράφηκε συνολική επιβατική κίνηση 3.193.602 επιβατών, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικά η Ραφήνα κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 22%, φτάνοντας τους 630.864 επιβάτες. Τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Όσο επεκτείνεται η τουριστική περίοδος, τόσο περισσότερο δουλεύουν οι τοπικές οικονομίες, τα καταλύματα, η εστίαση, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι προμηθευτές, οι μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό έχει σημασία να εξασφαλίζουμε σταθερές και αξιόπιστες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και, πάνω απ’ όλα, ασφαλείς μετακινήσεις. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους στα πλοία, με περισσότερους από 2.000 ελέγχους μέσα στη θερινή περίοδο, αυξημένους κατά 25% σε σύγκριση με πέρυσι. Το Λιμενικό Σώμα έφερε εις πέρας με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος την αποστολή του και θέλω ακόμη μία φορά να συγχαρώ τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος. Ο τομέας των υπηρεσιών, με αιχμές τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το real estate, αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας και φέρνει έσοδα στην πραγματική οικονομία και στους συμπολίτες μας. Είμαστε υπερήφανοι που υπηρετούμε αυτή την προσπάθεια.

Στο μέτωπο της διαχείρισης του μεταναστευτικού, πώς κυλάει η συνεργασία με την Τουρκία; Θεωρείτε ότι η ένταση στη ρητορική και στο πεδίο από την πλευρά της Άγκυρας μπορεί να ανοίξει κερκόπορτα για μια εργαλειοποίηση όπως αυτή του 2020; Τα αποκαλούμενα «ήρεμα νερά» ανήκουν στο παρελθόν;

Οι ροές από τα τουρκικά παράλια έχουν μειωθεί σημαντικά (58% συγκριτικά με το 2025). Επομένως, με αυτά τα μετρήσιμα αποτελέσματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή επιχειρησιακή συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή και ανοιχτούς διαύλους. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η Ελλάδα έχει ζήσει στο παρελθόν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Οι λιμενικοί μας είναι επαγγελματίες, έχουν κανόνες εμπλοκής και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα «ήρεμα νερά», πρέπει να υπάρχει διάλογος με τη γείτονα χώρα και, όπου μπορούμε, συνεργασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι κάνουμε έστω και μισό βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία προασπίζουν στο ακέραιο το Πολεμικό Ναυτικό και οι Ενοπλες Δυνάμεις μας. Η υπεράσπιση των θαλάσσιων συνόρων μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ είναι αδιαπραγμάτευτη.