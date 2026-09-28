Τραμπ: Αδιανόητη προσφορά στον Σι Τζινπίνγκ – Του πρότεινε να αγοράσει… αμερικανικά όπλα

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Σε μια κίνηση που αψηφά κάθε διπλωματική πεπατημένη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την πιθανότητα αγοράς αμερικανικών εξοπλιστικών συστημάτων από το Πεκίνο.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις επικρίσεις για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των αμερικανικών όπλων προς την Ταϊβάν.

Η αναπάντεχη πρόταση Τραμπ στον Σι

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Πέρντιου, μιλώντας στην εκπομπή «Fox News Sunday» και τη δημοσιογράφο Σάνον Μπριμ λίγες ημέρες μετά την επίσημη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ έθεσε στον Κινέζο ηγέτη το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικού στρατιωτικού υλικού στο Πεκίνο.

Πρόκειται για μια πρόταση που, εφόσον υλοιποιηθεί, θα ανέτρεπε τη στρατηγική δεκαετιών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Κίνα και την Ταϊβάν, εκθέτοντας παράλληλα την αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία σε έναν δυνητικό αντίπαλο, σημειώνει το Associated Press.

Ο Πέρντιου δεν διευκρίνισε το πότε ακριβώς διατυπώθηκε η συγκεκριμένη προσφορά.

Η δημοσιογράφος επικαλέστηκε τις έντονες ανησυχίες που εκφράζουν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί βουλευτές σχετικά με τις καθυστερήσεις στα πακέτα βοήθειας και τις παραγγελίες όπλων προς την αυτοδιοικούμενη δημοκρατία της Ταϊβάν, η οποία προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι στην κινεζική απειλή εισβολής.

Παράλληλα, ρώτησε αν η Ουάσινγκτον αρνείται την αποστολή όπλων στην Ταϊπέι προκειμένου να κατευνάσει τον Κινέζο Πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρέσβης απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο αυτό, τονίζοντας ότι ο Τραμπ «είναι τόσο αδιάλλακτος υπέρ της Ταϊβάν όσο κανένας άλλος» και ότι έχει ήδη εγκρίνει πληθώρα εξοπλιστικών πακέτων προς το νησί.

Πρόσθεσε δε ότι οι δύο ηγέτες συνεχίζουν να συζητούν για μελλοντικές πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν.

«Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να λέει: “Εμείς πουλάμε όπλα και σε άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο“. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ρώτησε τον πρόεδρο Σι αν θα ενδιαφερόταν να αγοράσει κι εκείνος».

Το νομικό πλαίσιο και το παιχνίδι τακτικής

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παρέχουν στην Ταϊβάν τα απαραίτητα μέσα για την αυτοάμυνά τους, αναφέρει το AP.

Παρότι δεν αναγνωρίζει επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, η Ουάσινγκτον αποτελεί τον ισχυρότερο ανεπίσημο σύμμαχο και προμηθευτή όπλων του νησιού.

Ωστόσο, διαδοχικές αμερικανικές ηγεσίες έχουν διατηρήσει μια στάση στρατηγικής αμφισημίας σχετικά με το αν θα επενέβαιναν στρατιωτικά για την υπεράσπιση της Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο πιέζει σταθερά την Ουάσινγκτον να διακόψει τις πωλήσεις όπλων, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την προηγούμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, τον περασμένο Μάιο.

Έπειτα από εκείνη τη συνάντηση, οι ΗΠΑ είχαν παγώσει ένα ρεκόρ εξοπλιστικού πακέτου ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τότε τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν ως ένα «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί» στις συνομιλίες του με την Κίνα.

Στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζινπίνγκ πίεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκφράσει την αντίθεσή του στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Πέρντιου, δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού πρέσβη.

Ωστόσο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η Κίνα ενισχύει ανέκαθεν τις εθνικές της αμυντικές δυνατότητες με βάση τις δικές της ανάγκες, παραμένοντας προσηλωμένη στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας».