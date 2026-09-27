ΗΠΑ: Έφτασαν στην Ατλάντα τα δύο τεράστια πάντα ως δώρο του Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ

Τα δύο τεράστια πάντα, δώρο του Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ έφθασαν σήμερα (27/9) στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Πρόκειται για ανταπόδοση του δώρου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά την τελευταία συνάντηση των δυο ανδρών στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο δώρο, που η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της παγκόσμιας διπλωματίας της, παραχωρώντας τα αρκουδάκια μέσω προγραμμάτων δανεισμού ως ένδειξη καλής θέλησης και αφήνοντας τις συμφωνίες δανεισμού να λήγουν όταν προκύπτουν εντάσεις.

Ο Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ

Έτσι, λοιπόν, τα δύο τεράστια πάντα έφτασαν στην Ουάσιγκτον μετά από πτήση 16 ωρών στην Ατλάντα. Πρόκειται για τον Πινγκ Πινγκ, ηλικίας έξι ετών και την Φου Σουάνγκ, που θα γίνει έξι ετών τον επόμενο μήνα. Η μεταφορά των δύο ζώων, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας το 2025, είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κινέζο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον για μια σύνοδο με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Αυτά τα ζώα είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο και η Κίνα τα χρησιμοποιεί ως ένα διπλωματικό ατού για να καλλιεργήσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες παραχωρώντας τα με τη μορφή δανεισμού. Τα δύο πάντα θα περάσουν τα επόμενα δέκα χρόνια σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ατλάντα (νότια).

Πριν από την αναχώρησή τους, η Βάση Έρευνας για την Εκτροφή των Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού διοργάνωσε μια αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν τους. Έμπειροι φροντιστές εστάλησαν από την αμερικανική πλευρά για να συνοδεύσουν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πτήσης του, έγραψαν οι Global Times.

Εν όψει της άφιξής τους, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντας ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις του για τα πάντα και σύστησε μια ειδική ομάδα για τη φροντίδα τους. Επιπλέον, διασφάλισε έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της σε μπαμπού, που καλλιεργείται τοπικά στην Ατλάντα, τα κλίμα της οποίας είναι παρόμοιο με εκείνο της Τσενγκντού.