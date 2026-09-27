Γιγαντώνονται οι διαμαρτυρίες στη Μαδρίτη: «Ή θα πέσει η αισχροκέρδεια ή θα πέσει η κυβέρνηση» – Σκηνές και συνθήματα στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ

Το κύμα αλληλεγγύης στην Ισπανία με αφορμή την ιστορία της Μαικάρμεν Αμπασκάλ, της ηλικιωμένη γυναίκα ΑμεΑ η οποία μετά από 70 χρόνια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι που νοίκιαζε, λόγω έξωσης, γιγαντώνεται.

Οι διαδηλωτές ζητούν να μην γίνονται εξώσεις χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση για τη στέγαση των ανθρώπων, να προωθηθεί η αποεμπορευματοποίηση των κατοικιών, να υπάρξει μέριμνα για αξιοπρεπείς ενοικιαζόμενες κατοικίες και να τεθεί ένα τέλος στα τουριστικά διαμερίσματα και τις εποχιακές συμβάσεις δωματίων.

Σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ…

Το βράδυ του Σαββάτου (26/09) και μετά από κάλεσμα της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, η κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, γέμισε με εκατοντάδες σκηνές που είχαν στήσει διαδηλωτές με κυρίαρχο σύνθημά τους: «Ή θα πέσει η αισχροκέρδεια ή η κυβέρνηση».

«Αποφασίσαμε να κατασκηνώσουμε στην Πουέρτα ντε Σολ για να απαιτήσουμε πραγματικά μέτρα προστασίας της στέγασης. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε αυτό το κράτος-κερδοσκόπο που μας εκμεταλλεύεται και μας αναγκάζει να φύγουμε από τις γειτονιές μας. Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Αν δεν μπορείτε να έρθετε να κατασκηνώσετε, μπορείτε να φέρετε υπνόσακους, στρώματα, φαγητό ή νερό», ανέφερε το κάλεσμα της Ένωσης Ενοικιαστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Εν αναμονή του βασιλικού διατάγματος για τη στέγαση

Την Τρίτη (29/9) το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση. Η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας (RTVE) ότι αυτό το βασιλικό διάταγμα θα πρέπει να θέσει τέλος στις εξώσεις χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση για τη στέγαση των ανθρώπων, να προωθεί την αποεμπορευματοποίηση των κατοικιών, να προωθεί αξιοπρεπείς ενοικιαζόμενες κατοικίες και να θέτει τέλος στα τουριστικά διαμερίσματα και τις εποχιακές συμβάσεις δωματίων.

Η Ράκου κατέληξε ότι οι πολίτες περιμένουν από αυτό το διάταγμα να γίνει ένα πρώτο βήμα για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Κάτι που είναι αμφίβολο… καθώς δεν είναι σίγουρη η έγκρισή του με την κυβέρνηση Σάντσεθ να μην διαθέτει την πλειοψηφία. Από την άλλη, βέβαια, η κοινωνική πίεση είναι τεράστια μετά και την υπόθεση της Αμπασκάλ.

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους

Στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (26/09) συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες. Κυβερνητικές πηγές μιλούν για προσέλευση 25.000 ατόμων, αλλά η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης ανέφερε πως συμμετείχαν περισσότερα από 300.000 άτομα.

Η Αμπασκάλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα όπου ζούσε για 70 χρόνια, αφότου μια εταιρεία ακινήτων απέκτησε το ακίνητο και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%. Έχοντας μετατραπεί πλέον σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης της Ισπανίας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαμαρτυρία, προέτρεψε τους Ισπανούς να συμμετάσχουν σ’ αυτή. «Θέλω αυτό που μου συνέβη να χρησιμεύσει ώστε να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους», είπε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά την έξωσή της λόγω εξάντλησης.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει μια έλλειψη περίπου 700.000 κατοικιών. Την ίδια ώρα, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης, μεταξύ άλλων από τον τουρισμό και την αύξηση του πληθυσμού που συνδέεται με τη μετανάστευση, λένε οι αναλυτές.