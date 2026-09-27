Πλάκα: Τα αίτια της τραγωδίας αναζητούν οι Αρχές – Αύριο η αναγνώριση των σορών και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων

Η έκρηξη, η φωτιά, η κατάρρευση του κτιρίου και η τραγωδία που ακολούθησε με έξι ανθρώπους νεκρούς, αναζητούν αιτία. Το επικρατέστερο σενάριο, αλλά ακόμα δίχως επίσημη επιβεβαίωση, είναι η διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της Λυσικράτους στην Πλάκα.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής (27/09) έφτασαν στην περιοχή συγγενείς των έξι θυμάτων, αναζητώντας πληροφορίες και απαντήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Δευτέρα (28/09) αναμένεται το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των σορών.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο ERTnews του προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η μεγαλύτερη «εκτόνωση» της έκρηξης έγινε στον δεύτερο όροφο. Ωστόσο, τις τελικές απαντήσεις θα της δώσει μόνο το τελικά πόρισμα της έρευνας των πραγματογνώμων.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Ο K. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία.

Όπως είπε, στο σημείο εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. «Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν αντικείμενο της έρευνας. Ο Κώστας Τσίγκας χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κλήθηκαν να διαχειριστούν ταυτόχρονα την πυρκαγιά, την κατάρρευση του κτιρίου και την απομάκρυνση των κατοίκων από τα γειτονικά κτίρια.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο από την πρώτη στιγμή, συλλέγοντας στοιχεία. Βίντεο, οπτικό υλικό, καταθέσεις, αλλά και τα δομικά υλικά που απομακρύνονται με ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να συμβάλουν στην αναζήτηση των ακριβών αιτίων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτηρίου, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος.

Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς.

Η έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μια Αμερικανίδα τουρίστρια στον τρίτο μήνα κύησης που βρισκόταν σε μήνα του μέλιτος, καθώς και μια 76χρονη γυναίκα της οποίας η σορός εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.

Η Πυροσβεστική διαψεύδει καταγγελίες κατοίκων…

Κάτοικοι της οδού Λυσικράτους κατήγγειλαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη οσμή αερίου στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών υποστήριξαν πως είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές. Ισχυρίζονται, μάλιστα, πως η απάντηση που έλαβαν είναι πως θα γίνει έλεγχος αργότερα, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Αυτός ο ισχυρισμός, όμως, διαψεύδεται από την Πυροσβεστική. «Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας Enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή», ανέφερε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Χάρης Δούκας: «Κανένα κρίσιμο στοιχείο, δεν θα καταστραφεί»

Σε δηλώσεις του από την περιοχή ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποστήριξε μεταξύ άλλων πως οι πραγματογνώμονες δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό, γίνεται πολύ αναλυτική δουλειά και πως πολύ γρήγορα θα «έχουμε τις απαντήσεις». Σε ό, τι αφορά στην κατάσταση των διπλανών κτιρίων, ο Χ. Δούκας ανέφερε: «Τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση, το πιο πιθανό είναι να τεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα τεθεί σε αχρηστία, αυτό θα μας το πουν οι εμπειρογνώμονες».