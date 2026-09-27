«Θέλω να γίνω όπως στη φωτογραφία»: Ακόμη και 14χρονα ζητούν μπότοξ και 16χρονα διόρθωση υαλουρονικού – Οι προειδοποιήσεις ειδικών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αναζήτηση της αιώνιας νεότητας δεν αφορά πλέον μόνο τους ενήλικες. Το μπότοξ, το υαλουρονικό και οι ενέσιμες θεραπείες έχουν μετατραπεί σε καθημερινό ζητούμενο για ολοένα και νεότερες ηλικίες, με τους ειδικούς να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επιρροή των κοινωνικών δικτύων αλλά και για τους κινδύνους που κρύβουν οι παρεμβάσεις όταν δεν πραγματοποιούνται σε κατάλληλους ιατρικούς χώρους

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για το φαινόμενο, η πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών, Ηρώ Γενετζάκη ξεκαθάρισε ότι θεραπείες όπως το μπότοξ, το υαλουρονικό, η μεσοθεραπεία και κάθε ενέσιμη εφαρμογή αποτελούν αποκλειστικά ιατρικές πράξεις και δεν μπορούν να διενεργούνται από αισθητικούς ή σε χώρους που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

«Θέλω να γίνω όπως στη φωτογραφία»- Η πίεση των social media

Η πλαστικός χειρούργος Έβελυν Μπέτση περιέγραψε περιστατικά με σοβαρές επιπλοκές, από μολύνσεις και αποστήματα μέχρι νέκρωση δέρματος, έπειτα από παρεμβάσεις που έγιναν σε ακατάλληλους χώρους ή με αμφιβόλου ποιότητας υλικά.

Όπως είπε, ανησυχία προκαλεί η διαρκής μείωση της ηλικίας όσων αναζητούν τέτοιες θεραπείες. Σύμφωνα με την ίδια, στο ιατρείο της έφτασε ακόμη και 14χρονη ζητώντας μπότοξ για μια έντονη ρυτίδα στο μέτωπο, ενώ 16χρονη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της ζητώντας διόρθωση υαλουρονικού στα χείλη, έπειτα από προηγούμενη παρέμβαση.

Οι ειδικοί συνδέουν την τάση αυτή με την ισχυρή επίδραση των social media, όπου τα φίλτρα και τα πρότυπα «τέλειας» εμφάνισης δημιουργούν συχνά μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

Όπως τονίζουν ψυχολόγοι, οι έφηβοι βρίσκονται σε μια περίοδο διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συγκρίσεις με πρόσωπα που προβάλλονται ως ιδανικά.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η φροντίδα της εμφάνισης δεν είναι από μόνη της προβληματική. Το ζήτημα αρχίζει όταν η επιθυμία βελτίωσης μετατρέπεται σε εμμονή και όταν η εικόνα που αναζητεί κάποιος δεν αφορά πλέον μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, αλλά την προσπάθεια να μοιάσει σε κάποιον άλλο.

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές που διαφημίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως τονίζουν, τα εγκεκριμένα υλικά έχουν παρόμοιο κόστος διεθνώς, γεγονός που καθιστά ύποπτες τις προσφορές που υπόσχονται μπότοξ ή υαλουρονικό στη μισή τιμή.