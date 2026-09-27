Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αγροτών για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις

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Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια». Το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, έχοντας απευθύνει κάλεσμα προς τους πολιτικούς της Β΄ Θεσσαλονίκης πολλοί από τους οποίους ανταποκρίθηκαν.

Οι αγρότες του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ιδιαίτερα για τους μικρούς κλήρους.

Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: