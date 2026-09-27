Η Άννα Βίσση αποθεώθηκε στο ΟΑΚΑ: Η «προσγείωση» επί σκηνής και η συγκινητική αφιέρωση στον Μαζωνάκη – Βίντεο από το υπερθέαμα των 4 ωρών

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Ένα μοναδικό υπερθέαμα χάρισε η απόλυτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια στους χιλιάδες θεατές που είχαν κατακλύσει το ΟΑΚΑ από νωρίς το Σάββατο (26/09). Η συναυλία που διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες ξεκίνησε με την Άννα Βίσση αιωρούμενη σε ένα στεφάνι που κατέληξε σε μία εντυπωσιακή προσγείωση στην πρωτοποριακή σκηνή των 360 μοιρών που κατασκευάστηκε στο ΟΑΚΑ και την επιτυχία της «Το Αιγαίο».

Η αποθέωση ξεκίνησε…

«Είναι απίστευτο, είναι μαγικό… Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας, ήρθε η Άννα στη συναυλία σας. Προσγειώθηκα σε μία τεράστια, ζεστή αγκαλιά», φώναξε στους χιλιάδες θεατές που είχαν στήσει σκηνικό λαοθάλασσας, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ. Φορώντας μία ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα η Ελληνίδα σταρ ξεσήκωσε αμέσως το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό πάρτι αναδρομής σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Συναυλία υψηλών προδιαγραφών

Την εντυπωσιακή σκηνή των 360° είχε αναλάβει η βρετανική Stufish Entertainment Architects, γνωστή για παλαιότερες συνεργασίες με Madonna, U2, Beyoncé και Rolling Stones.

Την σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας «υπέγραψε» ο Κιμ Γκάβιν με «βαρύ» βιογραφικό στο χώρο, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και το «Concert for Diana» μέχρι τις συνεργασίες με Adele, Έλτον Τζον και Coldplay.

Η D&A Productions είχε αναλάβει τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts.Η Rita Melssen ήταν υπεύθυνη για το μοναδικό styling της Άννα Βίσση και τον ρυθμό στο pre-show έδωσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η σταρ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω». Ιδιαίτερη έκπληξη ήταν η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, η οποία το 2009 είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) για τις συναυλίες «This Is It».

Στην μπάντα βρέθηκε και ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης ο οποίος πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια συνεργασίας με την Βίσση.

Η αφιέρωση της Βίσση στον Μαζωνάκη

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga & Tania (@welovegreece_)

Η τραγουδίστρια κάλεσε στη συνέχεια το κοινό να τραγουδήσει μαζί της. «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν», είπε, πριν ξεκινήσει το τραγούδι «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». Αφιέρωσε στη συνέχεια ένα δικό της τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας ότι «τον έχει δει να κλαίει με αυτό». Ήταν το τραγούδι δικό μου, «Το Τρένο», που άφησε συγκινημένο το κοινό του ΟΑΚΑ.

Η βροχή φαίνεται πως δεν πτόησε τους 95.000 θεατές, ωστόσο συνωστισμός επικράτησε όταν άνοιξαν οι πόρτες του ΟΑΚΑ στις 17:00, για να ακολουθήσει η pre-showsold-out συναυλία της Άννας Βίσση.