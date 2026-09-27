Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα από σήμερα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» – Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι αλλαγές

Στη Γραμμή 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» να κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω» για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό έκλειναν στις 21:40, δυόμιση ώρες νωρίτερα, λόγω τεχνικών εργασιών.
  • Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ είχε δρομολογήσει την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία περνούσε από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
  • Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 διεξαγόταν μεταξύ «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», με τους συρμούς προς/από Αεροδρόμιο να αναχωρούν/τερματίζουν στο Σύνταγμα μετά τις 21:40.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Aπό σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω»

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι ώρες αναχώρησης

  • από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:20,
  • από ΑΙΓΑΛΕΩ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:34,
  • από ΕΛΑΙΩΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:36,
  • από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:41,
  • από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:51,
  • από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:53,
  • από ΕΛΑΙΩΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:56.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα. Αναλυτικά:

• Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Χ24 από τον ΟΑΣΑ

Ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα- Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ), «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

• Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).

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