Αποκάλυψη The Atlantic: Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για την επίθεση της Χαμάς – Διαψεύδει ο Νετανιάχου

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Προειδοποίηση της Αιγύπτου για επικείμενη μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, υποστηρίζει δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών είχε μεταβεί στο Ισραήλ και είχε ενημερώσει την ισραηλινή πλευρά για τις προετοιμασίες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε το Σάββατο από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα «χειραγώγησης» της ισραηλινής κοινής γνώμης, έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

«Ψευδής η κατηγορία», απαντά το γραφείο Νετανιάχου

Ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Νετανιάχου τονίζει πως «η κατηγορία είναι ψευδής», είχε διαψευστεί ήδη την εποχή αλλά τώρα «ανακυκλώνεται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ».

Οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σε ακριβώς έναν μήνα, την 27η Οκτωβρίου.

Το ταξίδι-αστραπή του Αμπάς Καμέλ στο Ισραήλ

Κατά το δημοσίευμα, ενώ δεν απέμεναν ούτε δυο εβδομάδες πριν εξαπολυθεί η επίθεση, ο Αμπάς Καμέλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με μισθωμένο Τσέσνα για ταξίδι-αστραπή διάρκειας περίπου μιας ώρας, προκειμένου να προειδοποιήσει τις ισραηλινές αρχές ότι το παράθυρο για την αποτροπή μεγάλης επίθεσης της Χαμάς «έκλεινε».

Το αμερικανικό περιοδικό επικαλείται πηγές του στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, άλλες αραβικές χώρες, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Exclusive: Egypt’s top spy flew to Israel shortly before October 7 with a dire warning about Gaza, @vmsalama reports: https://t.co/kHI1eKke71 pic.twitter.com/zFijuuTmMf — The Atlantic (@TheAtlantic) September 25, 2026

Ο κ. Καμέλ φέρεται να είχε παροτρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει οικονομικής φύσης παραχωρήσεις στη Χαμάς, κίνημα που έχει συγγένειες με αυτό των Αδελφών Μουσουλμάνων, για να εξασφαλίσει την αποτροπή της κλιμάκωσης.

Το ερώτημα για τις επαφές με την ισραηλινή κυβέρνηση

Ο Αμπάς Καμέλ συγκαταλέγεται στους αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις μεσολαβητικές προσπάθειες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Το περιοδικό The Atlantic τονίζει πως δεν είναι σαφές με ποιον συναντήθηκε ο Αμπάς Καμέλ. Πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης ωστόσο υπογράμμισε πως θα ήταν αδιανόητο να μην ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για την επίσκεψη και το περιεχόμενο όσων είπε ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών στις επαφές του.

Δύο ημέρες μετά την επίθεση, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευδε πως η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει την κυβέρνησή του και ότι υπήρξε έμμεση ή άμεση επαφή του πρωθυπουργού με τον κ. Καμέλ.

Αντίστοιχη καταγγελία για προειδοποίηση από τα ΗΑΕ

Το δημοσίευμα ακολουθεί πρόσφατο άρθρο της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επίσης προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, είχε τονίσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ο τότε ηγέτης Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε επίθεση.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε επίσης τις πληροφορίες της εφημερίδας κι απείλησε να την προσαγάγει στη δικαιοσύνη.