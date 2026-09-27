Ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 64 οι νεκροί – Συνεχίζονται οι έρευνες για 71 αγνοούμενους

Οι νεκροί από το ναυάγιο του φέρι Virgo Transport 8 στη θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία, ανέρχονται στους 64, ενώ 71 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Συνολικά 243 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες λόγω δυσμενών θαλάσσιων συνθηκών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ναυάγιο στην Ινδονησία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο του φέρι Virgo Transport 8 στην Ινδονησία, ενώ 71 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από τους συνολικά 243 επιβαίνοντες.
  • Συνολικά 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, καθώς το πλοίο βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής.
  • Τα ναυτικά δυστυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, λόγω παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας και αιφνίδιων μεταβολών των καιρικών συνθηκών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο του φέρι Virgo Transport 8 στη θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία, ενώ 71 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.

Συνολικά 243 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες εν μέσω θαλασσοταραχής. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Γιούντι Μπραμάντιο, 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Το Virgo Transport 8 εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των νησιών Ιάβα και Βόρνεο όταν βυθίστηκε, με τις Αρχές να αποδίδουν το δυστύχημα στις ιδιαίτερα δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες και κύματα που έφταναν περίπου τα 2,5 μέτρα.

Τα ναυτικά δυστυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης. Μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με τα δυστυχήματα περιλαμβάνονται οι παραβιάσεις ή η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καθώς και οι αιφνίδιες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ