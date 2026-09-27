Ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 64 οι νεκροί – Συνεχίζονται οι έρευνες για 71 αγνοούμενους

Στους 64 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο του φέρι Virgo Transport 8 στη θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία, ενώ 71 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.

Συνολικά 243 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες εν μέσω θαλασσοταραχής. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Γιούντι Μπραμάντιο, 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Το Virgo Transport 8 εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των νησιών Ιάβα και Βόρνεο όταν βυθίστηκε, με τις Αρχές να αποδίδουν το δυστύχημα στις ιδιαίτερα δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες και κύματα που έφταναν περίπου τα 2,5 μέτρα.

Τα ναυτικά δυστυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης. Μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με τα δυστυχήματα περιλαμβάνονται οι παραβιάσεις ή η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καθώς και οι αιφνίδιες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.