ΛΔ Κονγκό: Στους 17 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – Μεταξύ των θυμάτων δύο ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού

Στους 17 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους κοντά στο Κένγκε, στη νοτιοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Μεταφορών.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τα δύο ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς.
Το αεροσκάφος, τύπου Let 410 UVP της Tracep Congo Aviation, συνετρίβη τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο κοντά στο Κένγκε, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κινσάσα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.
Un avion s'est écrasé à l'aéroport de Kenge, dans la province du Kwango.
Il est encore difficile d'établir un bilan pour le moment. pic.twitter.com/SkuDrsw4go
— Cyrille Milandou Meboya (@cyrillemilandou) September 25, 2026