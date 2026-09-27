Νέα προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ: «Αν επέμβουν στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθούν πλήγμα»

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Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε η ιρανική στρατιωτική ηγεσία, με αφορμή το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Σαρντάρ Σεκαρτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να παρέμβουν στην περιοχή.

«Οι Αμερικανοί ονειρεύονται να επέμβουν στα Στενά του Ορμούζ. Αν επέμβουν, θα δεχθούν πλήγμα», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν, ως «παγκόσμια δύναμη», δεν πρόκειται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους στο πλαίσιο της «νέας παγκόσμιας τάξης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.