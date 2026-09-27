Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια: Κλειστός δρόμος στο Δερβένι λόγω κατολισθήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Παγώντας-Δερβένι, με την Περιφέρεια και την Αστυνομία να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Όπως δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, στο σημείο έχουν μεταβεί μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για προληπτικούς λόγους μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των καιρικών φαινομένων.

«Λόγω κατολισθήσεων και της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, κλείνει ο δρόμος μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία, για προληπτικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να παρέμβουν όπου απαιτηθεί.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.