Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια: Κλειστός δρόμος στο Δερβένι λόγω κατολισθήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου στην Εύβοια, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Γιώργο Κελαϊδίτη, να δηλώνει ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός για προληπτικούς λόγους μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των καιρικών φαινομένων.

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Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει προκαλέσει κατολισθήσεις.
  • Η Περιφέρεια και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τον δρόμο να παραμένει κλειστός για προληπτικούς λόγους μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των καιρικών φαινομένων.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Παγώντας-Δερβένι, με την Περιφέρεια και την Αστυνομία να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, στο σημείο έχουν μεταβεί μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για προληπτικούς λόγους μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των καιρικών φαινομένων.

«Λόγω κατολισθήσεων και της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, κλείνει ο δρόμος μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία, για προληπτικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να παρέμβουν όπου απαιτηθεί.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.

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