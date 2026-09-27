Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Κεμπέκ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Κεμπέκ του Καναδά, νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκουν το ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τους θανάτους, ενώ η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά (TSB) έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Κεμπέκ του Καναδά, νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
  • Το ελικόπτερο συνετρίβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα κοντά στο Σεντ-Μπριζίτ-ντ’Ιμπερβίλ και τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Η ταυτότητα των θυμάτων παραμένει άγνωστη, ενώ την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος ανέλαβε η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά (TSB).

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Κεμπέκ του Καναδά, νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το ελικόπτερο συνετρίβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, κοντά στην κοινότητα Σεντ-Μπριζίτ-ντ’Ιμπερβίλ. Όταν έφτασαν στο σημείο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το ελικόπτερο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αστυνομία της γαλλόφωνης επαρχίας επιβεβαίωσε τον θάνατο και των τεσσάρων επιβαινόντων, χωρίς μέχρι στιγμής να δώσει στοιχεία για την ταυτότητά τους. Άγνωστες παραμένουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη ή τον φορέα στον οποίο ανήκε το ελικόπτερο, καθώς και το σημείο αναχώρησης, τον προορισμό και τον σκοπό της πτήσης.

Την έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά (TSB), το οποίο μεταβαίνει στο σημείο της συντριβής.

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