ΕΕ: Πακέτο 710 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια σε Αφρική, Παλαιστίνη, Λίβανο, Ουκρανία και ΛΔ Κονγκό

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Το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση ανθρώπων και κοινοτήτων που πλήττονται από κρίσεις, φυσικές καταστροφές και συγκρούσεις, με το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης να κατευθύνεται στην Αφρική.

Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αύξηση του κόστους διαβίωσης ανατρέπουν τη ζωή πολλών ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση θα στηρίξει εκτοπισμένες κοινότητες σε ολόκληρη την Αφρική, καθώς και τους πληθυσμούς που τις φιλοξενούν.

Στην υποσαχάρια Αφρική θα κατευθυνθούν περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις που αφορούν τη μετανάστευση, με έμφαση στην προστασία ευάλωτων μεταναστών, την υποστήριξη εθελοντικών επιστροφών και την επανένταξη.

Επιπλέον, 252 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την άμεση στήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις, εκτοπισμούς, επιδημίες και φυσικές καταστροφές.

Από το συγκεκριμένο κονδύλι, 97 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την υποσαχάρια Αφρική, 103 εκατομμύρια για τα παλαιστινιακά εδάφη και τον Λίβανο και 52 εκατομμύρια για την Ουκρανία, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της προετοιμασίας των πληθυσμών ενόψει του χειμώνα.

Μικρότερες χρηματοδοτήσεις θα διατεθούν, επίσης, για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής και για την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.