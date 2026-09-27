Χαμάς: «Δεν περιμένουμε τίποτα» από τις εκλογές στο Ισραήλ – «Ο παλαιστινιακός λαός υπέφερε από όλους»

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«Δεν περιμένει τίποτα» από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, υποστηρίζοντας ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει υποφέρει υπό όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις.

«Είτε ανέλθει στην εξουσία ο ένας είτε ο άλλος, από το ένα κόμμα ή το άλλο, ο λαός μας υπέφερε στα χέρια όλων των ισραηλινών κομμάτων», δήλωσε σε συνέντευξή του στο καταριανό δίκτυο Al Araby.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Χαμάς «αρνείται κατηγορηματικά» να αποτελέσουν «το αίμα, τα βάσανα και ο παλαιστινιακός αγώνας» αντικείμενο εκμετάλλευσης στην προεκλογική αντιπαράθεση στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάλεσμα για ενότητα

Ο Αλ Χάγια αναφέρθηκε, παράλληλα, στις βουλευτικές εκλογές που σχεδιάζει να οργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή στις 28 Νοεμβρίου. Εφόσον διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές από το 2006, όταν η Χαμάς επικράτησε της Φατάχ.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε με τον πρόεδρο Αμπάς, να θέσουμε τις βάσεις ενός εθνικού προγράμματος και να καταλήξουμε σε μια πραγματική ενότητα», ανέφερε ο Αλ Χάγια, προσθέτοντας ότι ενδεχόμενη αναβολή των εκλογών θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την επίτευξη συμφωνίας στο εσωτερικό των Παλαιστινίων.

Η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας το 2007, έναν χρόνο μετά τη νίκη της στις τελευταίες παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές. Από τότε, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο δεν έχει επαναλειτουργήσει.