Έκρηξη στην Πλάκα: Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των έξι θυμάτων – Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (26/9).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί αυτοψία στον χώρο, καταγράφει τα ευρήματα και συλλέγει στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της έκρηξης.

Για την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους, προκειμένου να παραχωρήσουν γενετικό υλικό για τη διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων DNA. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τέσσερις άνθρωποι που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Δύο εξ αυτών ήταν αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τις συντρόφους τους.

Τα άλλα δύο θύματα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, οι μέχρι τώρα ενδείξεις τοποθετούν το σημείο εκδήλωσής της στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.