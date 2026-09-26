Πλάκα: «Η έκρηξη ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους» – Η πρώτη εικόνα για την κατάσταση των γύρω κτιρίων

Για μία δύσκολη ημέρα έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός, Πάρης Χαρλαύτης, μετά τον εντοπισμό των έξι νεκρών στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου που κατέρρευσε, χθες το πρωί, στην Πλάκα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, ο κ. Χαρλαύτης, εξέφρασε την εκτίμησή του για την ένταση της έκρηξης, που, όπως είπε, ήταν τεράστια. «Η έκρηξη ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της βόμβας στη γιάφκα στους Αμπελόκηπους», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο ωστικό κύμα που προκάλεσε και τις μεγάλες ζημιές.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των γύρω κτιρίων, τόνισε ότι τα διπλανά «πάνε για ολική αχρησία, το απέναντι έχει πολλά προβλήματα και υπάρχει και ένα άλλο που έχει πολλά προβλήματα». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Πολεοδομία του δήμου της Αθήνας έχει ήδη κάνει μία πρώτη αυτοψία, ενώ τόνισε πως υπάρχουν και δευτερεύουσες ζημιές, σε όμορα τετράγωνα, δηλαδή σπασμένα τζάμια και παραθυρόφυλλα.

Σχετικά με τα σενάρια περί διαρροής αερίου, ο ίδιος εκτίμησε πως «μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο». Όπως είπε, τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών. «Ας μιλήσουν οι ειδικοί για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δούκας για την τραγωδία στην Πλάκα: Πιθανότερο σενάριο η εκτεταμένη διαρροή αερίου

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, μετά την ανεύρεση των σορών των έξι αγνοουμένων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία», επισημαίνοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ανέφερε ότι δύο γειτονικά κτίρια βρίσκονται «σε κατάσταση πλήρους αχρησίας» και εκτίμησε πως το πιο πιθανό σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Παράλληλα, ο κ. Δούκας τόνισε ότι δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στον δήμο Αθηναίων για οσμή αερίου στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές

«Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρησίας.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα δύο αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών.

«Κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρόσθεσε, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο, καθώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Νέα αυτοψία την Δευτέρα στα παρακείμενα κτίρια

Σχετικά με την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής αυτοψία.

«Το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλήξουν με ασφάλεια στα αίτια της έκρηξης.

Για τα αίτια της έκρηξης

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.