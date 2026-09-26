Πρίγκιπας Χάρι: «Τα παιδιά μου είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους»

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, είναι χαρούμενα στο καινούργιο τους σχολείο στην Αγγλία, όπου μεταγράφηκαν για λόγους ασφαλείας μετά την επιστροφή της οικογένειας από τις ΗΠΑ. Η οικογένεια επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα και θα διαμείνει στο Κότσγουολντς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ο πρίγκιπας Χάρι κατά την άφιξη του στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο για την τελετή για τους Αγώνες Invictus.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι «Τα παιδιά μου Άρτσι και Λίλιμπετ είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους».
  • Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στις ΗΠΑ, και άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους για λόγους ασφαλείας.
  • Η αλλαγή σχολείου έγινε εξαιτίας ανησυχιών που συνδέονται με την ασφάλεια, καθώς η απόσταση και η κίνηση στη διαδρομή προκάλεσαν προβλήματα, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Τα παιδιά μου Άρτσι και Λίλιμπετ είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο καναδικό ενημερωτικό μέσο CTV News, αφότου εκείνος και η σύζυγός του Μέγκαν τους άλλαξαν σχολείο για λόγους ασφαλείας μετά την επιστροφή τους στην Αγγλία.

Πρίγκιπας Χάρι: «Πιστεύει ότι η βασιλική οικογένεια τον έχει ανάγκη» – Νέες αποκαλυψείς για την επιστροφή του στη Βρετανία

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου επιτρέπει να επικεντρωθώ πραγματικά στα Invictus Games» για τους βετεράνους, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027, είπε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο Χάρι και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στις ΗΠΑ μετά την απόφασή τους να μην είναι πλέον ενεργά μέλη της βρετανικής μοναρχίας, με φόντο τη διαμάχη τους με τη βασιλική οικογένεια.

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ο σημαντικός ρόλος που έχει παίξει η βασίλισσα Καμίλα στη σχέση του βασιλιά Καρόλου με τους Σάσεξ

Όμως, λίγο μετά την επιστροφή τους, έγραψαν τον πρίγκιπα Άρτσι, ηλικίας επτά ετών και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ηλικίας πέντε ετών, σε ένα νέο σχολείο εξαιτίας ανησυχιών που συνδέονται με την ασφάλεια, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Hello!», η απόσταση έως το σχολείο και η μεγάλη κίνηση στη διαδρομή προκάλεσαν ανησυχίες στο θέμα της ασφάλειας. Η οικογένεια θα μείνει στο Κότσγουολντς, στην κεντρική Αγγλία.

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Eπέστρεψαν με ιδιωτικό τζετ στη Βρετανία – Ετοιμάζονται για το σχολείο ο Άρτσι και η Λίλιμπετ

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ