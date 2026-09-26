Πρίγκιπας Χάρι: «Τα παιδιά μου είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους»

«Τα παιδιά μου Άρτσι και Λίλιμπετ είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο καναδικό ενημερωτικό μέσο CTV News, αφότου εκείνος και η σύζυγός του Μέγκαν τους άλλαξαν σχολείο για λόγους ασφαλείας μετά την επιστροφή τους στην Αγγλία.

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου επιτρέπει να επικεντρωθώ πραγματικά στα Invictus Games» για τους βετεράνους, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027, είπε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο Χάρι και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στις ΗΠΑ μετά την απόφασή τους να μην είναι πλέον ενεργά μέλη της βρετανικής μοναρχίας, με φόντο τη διαμάχη τους με τη βασιλική οικογένεια.

Όμως, λίγο μετά την επιστροφή τους, έγραψαν τον πρίγκιπα Άρτσι, ηλικίας επτά ετών και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ηλικίας πέντε ετών, σε ένα νέο σχολείο εξαιτίας ανησυχιών που συνδέονται με την ασφάλεια, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Hello!», η απόσταση έως το σχολείο και η μεγάλη κίνηση στη διαδρομή προκάλεσαν ανησυχίες στο θέμα της ασφάλειας. Η οικογένεια θα μείνει στο Κότσγουολντς, στην κεντρική Αγγλία.