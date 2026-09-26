Νίκος Παππάς: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα ψέματα για τον ΕΦΚ – ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα να επανατοποθετηθούν για τη 13η σύνταξη»

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για την ακρίβεια και την οικονομία βρέθηκαν οι τιμές των καυσίμων, η φορολογία και τα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Ο Νίκος Παππάς, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα των περιθωρίων διύλισης, ενώ αναφέρθηκε και στις δυνατότητες αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου για την ενίσχυση των συνταξιούχων και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε, παράλληλα, τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να επανατοποθετηθούν στα συγκεκριμένα ζητήματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Να σταματήσουν τα ψέματα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τη δυνατότητα μείωσής του, δεν χρειάζεται καμία άδεια», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews .

Tαυτόχρονα στον Real FM έθεσε τη δεύτερη κρίσιμη παρέμβαση για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, κάνοντας λόγο για την ανάγκη εξευρωπαϊσμού του περιθωρίου διύλισης που έχουν τα διυλιστήρια και σημειώνοντας ότι «το εν λόγω περιθώριο είναι στα 23 δολάρια στο βαρέλι στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη είναι στα 12 δολάρια».

Δημοσιονομικός χώρος και περιθώρια διύλισης

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του κόμματος είπε ότι «έχουμε 11 χώρες, με τελευταία τη Γερμανία εχθές, να μειώνουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με την πολιτική αυτή να μην «κλωτσάει» σε κανέναν δημοσιονομικό κανόνα. Η Ελλάδα, που σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Ιούλιο έχει 9 δισ. πλεόνασμα, πολύ παραπάνω από τους στόχους, μπορεί να κάνει το ίδιο».

Για τα διυλιστήρια ανέφερε: «Τα δύο διυλιστήρια μαζί είχαν, το πρώτο εξάμηνο του 2021, μικτά κέρδη 400 εκατομμύρια. Τη χρονιά που τρέχει, το πρώτο εξάμηνο, κοντεύουν τα 2 δισ.». Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε: «Εμείς καταθέσαμε τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο διύλισης, δηλαδή στο κέρδος που βγάζουν ανά βαρέλι, και ζητάμε να πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για ένα διάστημα».

Η 13η σύνταξη και η πρόσκληση προς ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα

Ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος με τεκμηρίωση αμφισβήτησε το ψέμα της κυβέρνησης ότι τα διαθέσιμα για αναδιανομή είναι μόνο 2,2 δισεκατομμύρια. Τα άλλα κόμματα προσάρμοσαν το οικονομικό τους πρόγραμμα σε αυτό το ψέμα. Η κυβέρνηση ήρθε και παραδέχτηκε ότι ψευδόταν τόσο καιρό». Κάλεσε, παράλληλα, τις άλλες δυνάμεις να αναθεωρήσουν τη στάση τους: «Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να επανατοποθετηθούν, κυρίως για μέτρα όπως η 13η σύνταξη».

Και κατέληξε: «Ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος πρέπει να κρίνει ποια είναι η δύναμη η οποία μπήκε μπροστά για τη 13η σύνταξη, ποια δύναμη άνοιξε το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, ποια δύναμη υπερασπίστηκε τα δημόσια και όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ποια δύναμη αμφισβήτησε τον περιοριστικό όρο που σέρβιρε ψευδώς η κυβέρνηση για να έρθει να διαψευστεί μετά. Αυτή η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».