Βελόπουλος: Την Τουρκία μόνο με την ισχύ και την πυγμή τη νουθετείς

Στα ελληνοτουρκικά αλλά και σε ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας αναφέρεται ο Κυριάκος Βελόπουλος, με σημερινές δηλώσεις του, στέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκφράζει την άποψη ότι «την Τουρκία μόνο με την ισχύ και την πυγμή τη νουθετείς».

Συγκεκριμένα σημειώνει σε δήλωσή του: «Εάν δεν καταλάβουμε πόσο δίκιο είχε η Ιορδανίδου στο βιβλίο της Λωξάντρα, ότι δηλαδή οι Τούρκοι ήταν ένα πράγμα ακαθόριστο, ένα πράγμα σαν να λέμε χολέρα, πλημμύρα, σεισμός, ένα τέτοιο πράγμα, όπως έγραψε η συγγραφέας, τότε θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο μαζί τους για ειρήνη. Την Τουρκία μόνο με την ισχύ και την πυγμή τη νουθετείς».

Για τους “καβαλημένους” της ΝΔ η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθήσει τις δηλώσεις τους

«Για τους “καβαλημένους” της Νέας Δημοκρατίας η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθήσει τις δηλώσεις τους. Ειδική πλέον επιστήμη για αυτούς τους καβαλημένους είναι η επιστήμη της ψυχιατρικής», σημειώνει σε άλλη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος και προσθέτει: «Αφού φτωχοποίησαν τον Ελληνα και τον κατήντησαν κακομοίρη, τώρα τον λοιδωρούν και από πάνω».

Κόμματα δημιουργούν ψευτοσυγκρούσεις για τα νούμερα της τηλεθέασης

«Όταν τα κόμματα μαλώνουν για τις φράσεις τους, τις λέξεις τους και όχι για τις πράξεις τους σε σχέση με τα προβλήματα των πολιτών, τότε απλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πρόγραμμα και σχέδιο, δεν έχουν προτάσεις και ψεύδονται δημιουργώντας ψευτοσυγκρούσεις για τα νούμερα της τηλεθέασης και όχι για τα νούμερα της οικονομίας», αναφέρει σε άλλη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Το χρηματιστήριο της χώρας, όπως το έκαναν Μητσοτάκης, Τσίπρας Ανδρουλάκης, για την ενέργεια έγινε καρτέλ

«Καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν έκανε το αυτονόητο. Ιχνηλάτηση στα καύσιμα και στα διυλιστήρια οριστικό πλαφόν κέρδους. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για τον αν η χώρα χρειάζεται πραγματικά και για εθνικούς λόγους, αλλά και ανταγωνισμού, εάν θα έχει το δικό της κρατικό διυλιστήριο ώστε να μπορεί να γίνει φραγμός στην αισχροκέρδεια, σημειώνει, επίσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος και προσθέτει:

«Κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν όλοι για το γεγονός ότι γέμισαν με ανεμογεννήτριες την χώρα, αλλά το χρηματιστήριο της χώρας, όπως το έκαναν Μητσοτάκης, Τσίπρας Ανδρουλάκης, για την ενέργεια έγινε καρτέλ».