Βόλος: Στη φυλακή 38χρονη που δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της – Ο πολύχρονος εφιάλτης του πιλότου

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί μία 38χρονη από την Πάτρα, η οποία είχε γίνει εφιάλτης για έναν Βολιώτη πιλότο στην Πολεμική Αεροπορία, αφού είχε δημιουργήσει 203(!) ψεύτικα προφίλ στα social media, προκειμένου να τον διασύρει. Η 38χρονη ήθελε με αυτό τον τρόπο να εκδικηθεί τον άνδρα για τον χωρισμό τους.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας καταδίκασε την 38χρονη και την στέλνει στη φυλακή, σε μία απόφαση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τέτοιου είδους αδικήματα.

Όπως μεταδίδει ο Ταχυδρόμος, πρωτόδικα, το 2024, το δικαστήριο στον Βόλο είχε καταδικάσει την 38χρονη σε 48 μήνες ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή αλλά με την έφεση να έχει αναστέλλουσα ιδιότητα. Κρίθηκε ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Η 38χρονη άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάστηκε προχθές στο Εφετείο Λάρισας. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, χωρίς να μειώσει ούτε κατά μία ημέρα την ποινή, χωρίς να της αναγνωρίσει ούτε ένα από τα ελαφρυντικά που ζητούσε ο συνήγορος υπεράσπισής της και χωρίς να της δώσει το δικαίωμα να μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική. Διέταξε μάλιστα την έκτιση των 12 μηνών από το σύνολο της ποινής που της επέβαλε.

Ύστερα απ’ αυτή την εξέλιξη, οι αρχές αναζητούν την γυναίκα, η οποία για μία ακόμη φορά δεν παρέστη σε δικαστήριο, προκειμένου να την οδηγήσει στη φυλακή, ενώ ο 37χρονος Βολιώτης ελπίζει ότι αυτό θα είναι το οριστικό τέλος του πολύχρονου εφιάλτη που βιώνει.

Η σύντομη σχέση που κατέληξε σε εφιάλτη για τον πιλότο

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν ο πιλότος γνωρίστηκε με την 38χρονη, που έμενε στην Πάτρα, και άρχισαν να συνομιλούν μέσω του Instragram.

Η γυναίκα αποφάσισε να πάει στον Βόλο για να τον γνωρίσει και παρέμεινε στην πόλη για δύο εβδομάδες. Όταν ο 37χρονος χρειάστηκε να φύγει για λίγες ημέρες για επαγγελματικούς λόγους, τίποτε δεν προμήνυε ότι θα ξεκινούσε ένας απίστευτος εφιάλτης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πιλότος έκλεισε για λίγες ώρες το τηλέφωνό του για υπηρεσιακούς λόγους και ανοίγοντάς το βρήκε 180(!) κλήσεις και 50(!) μηνύματα από την 38χρονη που τον αναζητούσε. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επιστρέφοντας στον Βόλο, της ζήτησε να χωρίσουν.

Ωστόσο, εκείνη δεν δέχθηκε τον χωρισμό τους και άρχισε να τον ενοχλεί με τηλέφωνα και μηνύματα στα social media. Μετά τον αποκλεισμό που επέβαλε σε αυτήν ο 37χρονος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την άρνησή του να απαντήσει στις κλήσεις της, εκείνη φέρεται ότι άρχισε να ενοχλεί τους φίλους του και τα μέλη της οικογένειάς του και να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φερόμενο χρήστη τον 37χρονο, στέλνοντας μηνύματα τόσο σε αυτόν όσο και σε φίλους και συναδέλφους του.

Όπως προέκυψε, η γυναίκα χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμό του, αναρτούσε φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά του στοιχεία και δημοσίευε ψευδή γεγονότα και χυδαιολογίες, με τις οποίες τον διαπόμπευε, τις οποίες, φαινομενικά, έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πρόσθετε επίσης ως επαφές γνωστά του πρόσωπα στα οποία προωθούσε τις προαναφερόμενες δημοσιεύσεις αλλά και έστελνε υβριστικά μηνύματα και σχόλια «εκ μέρους του».

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού δημοσίευε αναρτήσεις και σχόλια, πρόσθετε φίλους του θύματος στους οποίους έστελνε μηνύματα, όλα με χυδαίο περιεχόμενο και διέσυρε διαδικτυακές φίλες του. Συνολικά η κατηγορούμενη δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ. Έκτοτε, ο 37χρονος ανέβαινε έναν δικαστικό… «Γολγοθά». Ασφαλιστικά μέτρα, μηνύσεις, υποθέσεις τις οποίες κέρδισε στο σύνολό τους. Προχθές κέρδισε απόφαση και του Εφετείου. Την υπόθεση του 37χρονου, χειρίζεται ο δικηγόρος Νίκος Νικολακόπουλος.