Πακιστάν: Μακελειό με 11 νεκρούς και 30 τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο βορειοδυτικό τμήμα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών Rescue 1122, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, ο οποίος χρησιμοποίησε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά.

Η επίθεση και η επιχείρηση διάσωσης

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο δράστης πυροδότησε το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα, σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται σε δρόμο της περιοχής.

🚨 BREAKING — PAKISTAN Another Day, Another Dozen Casualties Among Pakistani Soldiers. A suicide bombing reportedly targeted a Pakistani police post in Darzinda, Dera Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa. The blast reportedly destroyed the post, leaving 11 people dead and around 30… pic.twitter.com/YeR3NXwDQY — First Post (@TrishulTactics) September 26, 2026



Οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, ορισμένοι από τους τραυματίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Deadly Blast in Dera Ismail Khan Killing 11, Injuring 30 people in DERA ISMAIL KHAN, PAKISTAN. A powerful explosion ripped through Dera Ismail Khan on Saturday, leaving at least 11 dead and 30 wounded, according to local emergency service Rescue 1122. Initial reports… pic.twitter.com/srUF1yguou — King Aiyoobi 🇵🇰 (@KingAiyoobie) September 26, 2026



Αστυνομική πηγή ανέφερε στο Al Jazeera, ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ακόμη 20 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, τραυματίστηκαν.

BREAKING: At least seven security personnel have been killed and 20 others were wounded in a blast near a checkpoint in Dera Ismail Khan, northwestern Pakistan, police told Al Jazeera https://t.co/KdIakRyB90 pic.twitter.com/aV8535QovU — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Αμάν Μέλα, στην Νταραζίντα της επαρχίας Κίμπερ Πακτούνκβα. Αμέσως έπειτα από το περιστατικό, ομάδες διάσωσης από τον σταθμό της Νταραζίντα έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες παρείχαν ιατρική φροντίδα στους τραυματίες, πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Rescue 1122.

Περιοχή με συχνές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας

Η Ντέρα Ισμαήλ Χαν βρίσκεται στην επαρχία Κίμπερ Πακτούνκβα, κοντά στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν με το Αφγανιστάν. Η ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών, με την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, να αποτελούν συχνά στόχους.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από την επίθεση, καταγράφουν ένα μεγάλο σύννεφο γκρίζου καπνού, να υψώνεται από το σημείο της έκρηξης. Σε άλλο βίντεο, τραβηγμένο από μικρότερη απόσταση, διακρίνεται ο καπνός, ενώ γύρω από το σημείο, έχουν διασκορπιστεί τούβλα και άλλα υλικά, από τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Οι επιχειρήσεις των Αρχών και των συνεργείων διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι τραυματίες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.