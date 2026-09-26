Πακιστάν: Μακελειό με 11 νεκρούς και 30 τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας

Επίθεση αυτοκτονίας με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ 30 τραυματίστηκαν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή  Ντέρα Ισμαήλ Χαν, στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας που χρησιμοποίησε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά,  σε σημείο όπου διεξάγονται αστυνομικοί έλεγχοι. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών, εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Πακιστάν/επίθεση αυτοκτονίας
Πηγή: First Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν, έπειτα από επίθεση αυτοκτονίας με όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά, που σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
  • Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ακόμη 20 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας τραυματίστηκαν. Η επίθεση έλαβε χώρα στη Ντέρα Ισμαήλ Χαν, μια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.
  • Ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο για απεγκλωβισμούς και παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών.

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο βορειοδυτικό τμήμα του Πακιστάν.

 

 

Σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών Rescue 1122, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, ο οποίος χρησιμοποίησε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά.

 

Η επίθεση και η επιχείρηση διάσωσης

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο δράστης πυροδότησε το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα, σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται σε δρόμο της περιοχής.

 


Οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, ορισμένοι από τους τραυματίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

 


Αστυνομική πηγή ανέφερε στο Al Jazeera, ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ακόμη 20 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, τραυματίστηκαν.

 

 

 

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Αμάν Μέλα, στην Νταραζίντα της επαρχίας Κίμπερ Πακτούνκβα. Αμέσως έπειτα από το περιστατικό, ομάδες διάσωσης από τον σταθμό της Νταραζίντα έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες παρείχαν ιατρική φροντίδα στους τραυματίες, πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Rescue 1122.

Περιοχή με συχνές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας

Η Ντέρα Ισμαήλ Χαν βρίσκεται στην επαρχία Κίμπερ Πακτούνκβα, κοντά στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν με το Αφγανιστάν. Η ευρύτερη περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών, με την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, να αποτελούν συχνά στόχους.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από την επίθεση, καταγράφουν ένα μεγάλο σύννεφο γκρίζου καπνού, να υψώνεται από το σημείο της έκρηξης. Σε άλλο βίντεο, τραβηγμένο από μικρότερη απόσταση, διακρίνεται ο καπνός, ενώ γύρω από το σημείο, έχουν διασκορπιστεί τούβλα και άλλα υλικά, από τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Οι επιχειρήσεις των Αρχών και των συνεργείων διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι τραυματίες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

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