Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στην Αργολίδα – Πέντε συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς όπου διαμένουν ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων οχημάτων και μία περίπτωση κλοπής σε οικία, με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ανήλικων ημεδαπών. Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων.
  • Εξιχνιάστηκαν επίσης τρεις περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων οχημάτων και μία κλοπή σε οικία σε Ναύπλιο και Τολό, με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ανήλικων.
  • Οι στοχευμένες δράσεις της Αστυνομίας στην Πελοπόννησο, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

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Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, σε οικισμούς όπου διαμένουν ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, στην Αργολίδα ελέγχθησαν 25 άτομα, προσήχθησαν έξι, ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

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Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, τρεις περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων οχημάτων και μία περίπτωση κλοπής σε οικία, οι οποίες έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 10 Αυγούστου του 2025 έως και 5 Ιουνίου του 2026, στο Ναύπλιο και στο Τολό, αντίστοιχα. Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων ημεδαπών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

Στοχευμένες δράσεις στην Πελοπόννησο

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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