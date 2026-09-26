Άγριο ξύλο στη Μύκονο: Γροθιές και κεφαλοκλειδώματα όταν τουρίστας κλώτσησε γάτα – Δείτε βίντεο

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Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/06) στη Μύκονο έπειτα από επεισόδιο έξω από μίνι μάρκετ στην περιοχή Φάμπρικα.

Όλα ξεκίνησαν, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonoslive.tv, ένας Άγγλος τουρίστας κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ.

Όταν το διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης, ξέσπασε μεγάλος καβγάς ο οποίος από έντονο φραστικό επεισόδιο εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή και φίλων του φερόμενου ως δράστη της κακοποίησης του ζώου.

Σε λίγα λεπτά τα «αίματα άναψαν» και άρχισαν να… πέφτουν χαστούκια, μπουνιές, κλωτσιές και να γίνονται κεφαλοκλειδώματα.

Το επεισόδιο έληξε δίχως κάποιος από τους συμμετέχοντες σε αυτό να τραυματιστεί σοβαρά.

Δείτε το βίντεο: