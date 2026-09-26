Άγριο ξύλο στη Μύκονο: Γροθιές και κεφαλοκλειδώματα όταν τουρίστας κλώτσησε γάτα – Δείτε βίντεο

Ένα έντονο επεισόδιο αναστάτωσε τη Μύκονο το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας Άγγλος τουρίστας κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη ενός μίνι μάρκετ στην περιοχή Φάμπρικα. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ του ιδιοκτήτη, του τουρίστα και των φίλων του, η οποία έληξε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/06) στη Μύκονο έπειτα από έντονο επεισόδιο έξω από μίνι μάρκετ στην περιοχή Φάμπρικα.
  • Όλα ξεκίνησαν όταν ένας Άγγλος τουρίστας κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ.
  • Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με μπουνιές και κλωτσιές, η οποία έληξε δίχως σοβαρούς τραυματισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (25/06) στη Μύκονο έπειτα από επεισόδιο έξω από μίνι μάρκετ στην περιοχή Φάμπρικα.

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Όλα ξεκίνησαν, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonoslive.tv, ένας Άγγλος τουρίστας κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ.

Όταν το διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης, ξέσπασε μεγάλος καβγάς ο οποίος από έντονο φραστικό επεισόδιο εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή και φίλων του φερόμενου ως δράστη της κακοποίησης του ζώου.

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Σε λίγα λεπτά τα «αίματα άναψαν» και άρχισαν να… πέφτουν χαστούκια, μπουνιές, κλωτσιές και να γίνονται κεφαλοκλειδώματα.

Το επεισόδιο έληξε δίχως κάποιος από τους συμμετέχοντες σε αυτό να τραυματιστεί σοβαρά.

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