Σέρρες: Νέα ένταση στο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σιντική

Νέα ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) στην ειδική εγκατάσταση κράτησης μεταναστών στη Σιντική Σερρών, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα με την επέμβαση των αστυνομικών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή αποδράσεις. Παρόμοια επεισόδια έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, με αποκορύφωμα τα γεγονότα της 22ας Αυγούστου, όπου προκλήθηκαν ζημιές και υπήρξαν συλλήψεις και διαφυγές μεταναστών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) στην ειδική εγκατάσταση κράτησης, στη Σιντική Σερρών.
  • Ομάδα περίπου 50 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη, με την κατάσταση να εκτονώνεται γρήγορα μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.
  • Παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια της 22ας Αυγούστου, οπότε προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

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Νέα ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) στην ειδική εγκατάσταση κράτησης, στη Σιντική Σερρών.

Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών της Σιντικής – Πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 17.20, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην 3η πτέρυγα της Δομής, πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή απόδραση.

Συνεχόμενες εντάσεις και επεισόδια

Παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 22/8, όταν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ συνελήφθησαν 25 μετανάστες και διέφυγαν περισσότεροι από δέκα. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη, κλειστή, Δομή διαμένουν γύρω στους 210 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

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