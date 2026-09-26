Σέρρες: Νέα ένταση στο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σιντική

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Νέα ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) στην ειδική εγκατάσταση κράτησης, στη Σιντική Σερρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 17.20, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην 3η πτέρυγα της Δομής, πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή απόδραση.

Συνεχόμενες εντάσεις και επεισόδια

Παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 22/8, όταν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ συνελήφθησαν 25 μετανάστες και διέφυγαν περισσότεροι από δέκα. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη, κλειστή, Δομή διαμένουν γύρω στους 210 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.