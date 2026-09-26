Φέτα σαν «λευκό χρυσάφι»: Αναμένονται αυξήσεις στην τιμή τους επόμενους μήνες – Οι παράγοντες που την επηρεάζουν

Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων, πιέζουν το κόστος.

Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16-17 ευρώ το κιλό, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε ότι περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, με βασικούς προορισμούς τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η φέτα πωλείται σήμερα από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ εκτιμάται ότι η τιμή της μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 16 με 17 ευρώ το κιλό τους επόμενους μήνες. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αύξηση στην τιμή του πρόβειου γάλακτος, αλλά και η σημαντική άνοδος του ενεργειακού κόστους και των ζωοτροφών.

Παράλληλα, η παραγωγή γάλακτος έχει επηρεαστεί από τις ζωονόσους που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Όπως επισημαίνεται, χιλιάδες ζώα χάθηκαν, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης για την παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σχέδιο ανασυγκρότησης

Από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλεται σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με έμφαση στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις ζωονόσους.

Οι φορείς του κλάδου τονίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση της εξαγωγικής δυναμικής της φέτας, χωρίς όμως το εθνικό προϊόν ΠΟΠ να καταστεί απρόσιτο για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική στήριξη της ελληνικής τυροκομίας.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι η φέτα παραμένει προϊόν ΠΟΠ, παράγεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα και διαφέρει ουσιαστικά από τα λευκά τυριά αγελαδινού γάλακτος που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, ώστε το προϊόν να παραμείνει προσιτό και για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει την εγχώρια παραγωγή.