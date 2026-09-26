WSJ: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ενώ οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν και τον Νοέμβριο. Ωστόσο, το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική επταήμερη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
  • Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, όπως φέρεται να έχει ενημερώσει συνεργάτες του.
  • Οι επιχειρήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν μετά τις βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, αν και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

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Την πρόταση του Ιράν για αρχική επταήμερη κατάπαυση του πυρός απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ενώ φέρεται να έχει ενημερώσει συνεργάτες του ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν και τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μετά τις βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Νοεμβρίου.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Wall Street Journal.

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