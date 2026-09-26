WSJ: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός

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Την πρόταση του Ιράν για αρχική επταήμερη κατάπαυση του πυρός απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ενώ φέρεται να έχει ενημερώσει συνεργάτες του ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν και τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μετά τις βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Νοεμβρίου.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Wall Street Journal.