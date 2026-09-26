EuroLeague: Η πρεμιέρα ολοκληρώθηκε, η «διαβολοβδομάδα» έρχεται – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τη Βαλένθια να επικρατεί εκτός έδρας και τις Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν να σημειώνουν εντός έδρας νίκες. Ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν αναδείχθηκε πρόσωπο της βραδιάς, ενώ η «διαβολοβδομάδα» βρίσκεται προ των πυλών με συγκεκριμένο πρόγραμμα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τον Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν να αναδεικνύεται πρόσωπο της βραδιάς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
  • Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν βρίσκεται προ των πυλών, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει σε Κάουνας και Μπολόνια.
  • Ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα παιχνίδια του απέναντι σε Βιλερμπάν και Μακάμπι, πριν το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι του στην 5η αγωνιστική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Μπεσίκτας και τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν να πανηγυρίζουν εντός έδρας νίκες απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια και Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα.

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Η επίδοσή του τού χάρισε την κορυφαία αξιολόγηση της αγωνιστικής.

Με την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη, ταξιδεύοντας σε Κάουνας και Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, θα παραμείνει στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα παιχνίδια του, απέναντι σε Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ, πριν από το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι του στην 5η αγωνιστική, στην έδρα της Παρτιζάν.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86
  • Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
  • Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας 77-83
  • Παναθηναϊκός – Παρί 91-72
  • Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82
  • Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106
  • Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74
  • Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68
  • Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 92-76

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore
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