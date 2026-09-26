EuroLeague: Η πρεμιέρα ολοκληρώθηκε, η «διαβολοβδομάδα» έρχεται – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Μπεσίκτας και τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν να πανηγυρίζουν εντός έδρας νίκες απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια και Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα.

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτιζάν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Βελιγράδι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Η επίδοσή του τού χάρισε την κορυφαία αξιολόγηση της αγωνιστικής.

Με την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, ο Ολυμπιακός θα μπει πρώτος στη μάχη, ταξιδεύοντας σε Κάουνας και Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, θα παραμείνει στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα παιχνίδια του, απέναντι σε Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ, πριν από το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι του στην 5η αγωνιστική, στην έδρα της Παρτιζάν.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 92-76

Η βαθμολογία: