Αιθιοπία: «Βαθιά ανησυχία» του ΟΗΕ για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Τιγκράι

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη βόρεια Αιθιοπία και τις επιπτώσεις τους στον άμαχο πληθυσμό εξέφρασε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας.

Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF) ανέλαβε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον έλεγχο αεροδρομίων στην πολιτεία Τιγκράι και εξαπέλυσε επιθέσεις στις γειτονικές πολιτείες Αφάρ και Αμχάρα, με τη συνδρομή συμμαχικών ένοπλων οργανώσεων. Οι εξελίξεις σηματοδοτούν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, νέα σοβαρή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών […] και για τις βλαπτικές συνέπειες που έχει ήδη για τους αμάχους», δήλωσε ο Τουρκ, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκλιμακώσουν άμεσα την ένταση και να αποτρέψουν την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Νεκροί και τραυματίες σε επιθέσεις

Ο Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αεροπορικές επιδρομές του ομοσπονδιακού στρατού της Αιθιοπίας (ENDF), ορισμένες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έπληξαν πέντε σχολεία στην Τιγκράι στις 22 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πλήγμα με όλμους στην πόλη Κόμπο, στην Αμχάρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, το οποίο αποδίδεται στις κυβερνητικές δυνάμεις, είχε επίσης ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άμαχοι.

Ο Τουρκ κάλεσε όλες τις πλευρές να λάβουν μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να διασφαλίσουν την «ασφαλή και ανεμπόδιστη» πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη.

The Amhara Fano National Movement (AFNM) and Tigray Defense Forces (TDF), both part of the Ethiopian Peoples’ Forces Alliance for Survival, captured the town of Sekota in the Wag Hemra Zone of Ethiopia’s Amhara Region. Several Ethiopian National Defense Force (ENDF) soldiers… pic.twitter.com/yUmBmp67Jh — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 26, 2026

«Ανησυχητική» διακοπή τηλεπικοινωνιών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σχεδόν πλήρης διακοπή των τηλεφωνικών δικτύων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Τιγκράι. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για την επανάληψη ενός ευρύτερου αποκλεισμού, ανάλογου με εκείνον που είχε επιβληθεί στην περιοχή κατά τον προηγούμενο εμφύλιο πόλεμο.

Η σύγκρουση, που διήρκεσε από το 2020 έως το 2022, συγκαταλέγεται στις πιο αιματηρές των τελευταίων ετών, με τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνούν τις 600.000. Κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν διακοπεί βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση και η τραπεζική λειτουργία, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούσε να φτάσει στην περιοχή.

Ο Τουρκ κατήγγειλε, τέλος, πληροφορίες για «μαζική εξαναγκαστική στρατολόγηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», από το TPLF στην Τιγκράι, με αντίποινα σε βάρος όσων αρνούνται να στρατολογηθούν και των οικογενειών τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με αυθαίρετες επιστρατεύσεις από τις κυβερνητικές δυνάμεις.