Μύκονος: Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο – Θα γίνει ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα

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Ολονύχτια θα είναι η επιχείρηση για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο φορτηγό-οχηματαγωγό Blue Carrier 2, τύπου Ro-Ro, σε απόσταση 4,5 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μυκόνου.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Παρασκευής κι ενώ ήταν ακόμη τυλιγμένο στις φλόγες. Από το αποτέλεσμα της επιχείρησης ελέγχου και κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, θα εξαρτηθεί και ο τόπος του ελλιμενισμού του, με πιθανότερο προορισμό κάποιο από τα λιμάνια της Αττικής, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Πάντως, αν δεν σβήσει η φωτιά δεν μπορεί να γίνει εφικτή η μεταφορά του σε οποιοδήποτε λιμάνι.

Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει καλύψει τα περισσότερα σημεία του πλοίου, το οποίο, ουσιαστικά, καταστράφηκε ολοσχερώς. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί τυχόν πιθανότητά βύθισής του στο πέλαγος. Επίσης, έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε να μην υπάρξει θαλάσσια ρύπανση, με την ελπίδα όλα να κυλήσουν βάσει προγραμματισμού και να μην υπάρξουν άλλα απρόοπτα που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση του πλοίου.

Το ναυαγοσωστικό – ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS» έφτασε στη θαλάσσια περιοχή περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (25.09.2026), προκειμένου, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, να ξεκινήσει η επόμενη και ιδιαίτερα απαιτητική φάση της επιχείρησης.

Πρώτο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της φωτιάς, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.

Επίσης, στην περιοχή έφτασε εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η φωτιά έχει τεθεί υπό επαρκή έλεγχο, θα επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο «BLUE CARRIER 2».

Ιδιαίτερη σημασία έχει στο μεταξύ η διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προσάραξης.

Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση.

Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.