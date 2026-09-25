«Φύγετε Νίκο, πίσω όλοι»: Οι στιγμές αγωνίας στο οχηματαγωγό πλοίο όπου ξέσπασε φωτιά βόρεια της Μυκόνου – Δείτε βίντεο

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Στιγμές αγωνίας. ανησυχία και «πάλη» στη μέση της θάλασσας, βίωσαν οι επιβαίνοντες στο φορτηγό- οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο ξέσπασε φωτιά ενώ έπλεε στα βόρεια της Μυκόνου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια που κατέβαλε το πλήρωμα, προκειμένου να κατασβέσει την πυρκαγιά, καθώς και η έντονη ανησυχία των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Κάποια στιγμή ένα μέλος του πληρώματος ακούγεται να φωνάζει με αγωνία στους συναδέλφους του που επιχειρούσαν: «Φύγετε Νίκο, πίσω όλοι!», αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στο γκαράζ.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και ότι η επιχείρηση πέρασε στη δεύτερη φάση της, που αφορά την τεχνική διαχείριση και τα περιβαλλοντικά μέτρα.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος υπήρξε τεράστια κινητοποίηση από το Λιμενικό και την Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ από τον Πειραιά, αναχώρησαν δύο πυροσβεστικά πλοία καθώς και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος».

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης δύο ρυμουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

Για τη διαρκή επόπτευση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκε ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ, λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικής εντολής, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για να συνδράμει στις επιχειρήσεις. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, ενώ οι ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην Τήνο μεταφέρθηκαν οι επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου

Το πλοίο εκκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.